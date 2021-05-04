أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 22 … ظهور العشماوى أميرا لجماعة مرابطون (فيديو)

ظهر الفنان أحمد العوضي الذي قام بدور هشام العشماوى في مسلسل الاختيار لمبايعته على إمارة جماعة مرابطون الإرهابية وظهر خلافه مع صديقه عماد الذي يري انه أولى بالخلافة من العشماوي والذي سمي نفسه أبو عمر المصري .

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 22 … بعد إصابة زكريا ( كريم عبد العزيز ) بضربه بالنار وهو يحاول إلقاء القبض على إرهابي الحلقة الماضية ، كانت إصابته في كتفه وعاد بسرعة لمزاولة مهام عمله مرة آخري .

والضباط المنشقون ومنهم حسن السبكي قاموا بإلقاء بيان يؤكد على كفر الدولة المصرية وأنهم لن يتركوا كافرا ــ من وجهه نظرهم ــ وبث المسلسل البيان الحقيقي الذي صوروه بالفعل ، كما قاموا بقتل واحد من اهالى سيناء ويدعي إبراهيم ــ قام بدوره لافنان نضال الشافعى كضيف شرف في مشهدين فقط ــ وقال لهم أن الفئران لكي يتم الإمساك بهم يقوم السيناوية بتفريغ بيوتهم من الآثاثا وهو ما يفعلوه الأن مع الجيش المصري وكان هذا رده عندما إتهموه بالتعاون مع الطواغيط ، وأكد لهم انهم سيتم الإمساك بهم لا محالة ، وثاني المشاهد كان مشهد قتله رميا بالرصاص مع تصويره ومن قتله قال انه كافر ومتعاون مع الكفار رغم أنه كان يردد الشهادة أكثر من مرة ورفض الركوع لانه لا يركع سوي لله .

ظهر الفنان أحمد العوضي الذي قام بدور هشام العشماوى في مسلسل الاختيار لمبايعته على إمارة جماعة مرابطون الإرهابية وظهر خلافه مع صديقه عماد الذي يري انه أولى بالخلافة من العشماوي والذي سمي نفسه أبو عمر المصري .

وصل ضباط مكافحة الإرهاب لمكان القيادى الإخواني محمد كمال ( سامح الصريطي ) واستطاعوا قتله بعد عملية تبادل إطلاق نيران بينهم .

أحداث مسلسل الاختيار 2 تعرض في المواعيد التالية

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء .

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهم العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب .