أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21 … قتل الضباط الخونة لعزل بسيناء (فيديو)

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء .

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21 … في تطور سريع بأحداث المسلسل يتسلم اللواء مراد ( ماجد الكدواني ) مهام قطاع الأمن الوطنى بدلا من اللواء رفعت ( رياض الخولى ) والذي يستجوب ضابط سابق منضم للمجموعة المتشددة التي كانت تحاول الإنشقاق للانضمام لجماعة إرهابية بسيناء لكنهم ألقوا القبض عليه قبل هذه الخطوة .

كان المشهد مؤثرا وقام اللواء مراد بعمل إسقاط على أحداث الشغب التي قامت بأسيوط بعد واقعة قتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات ، عندما قامت جماعة متشددة بقتل العديد من الضباط الذين كانوا دفعته أو أصغر منه قليلا ، وأخبره أن الدكتور الذي يقوم بتجنيدهم كان واحد من القتلة الذي تسببوا في استشهاد هؤلاء الضباط في بداية الثمانينات ، وكان هذا الحوار نهايته أن اللواء مراد تمنى أن الضابط كان يظل من العيون الساهرة على الوطن لكنه لم يعد كذلك .

باقي الضباط الخونة ومنهم حسين السبكي سافروا لشمال سيناء لإيجاد أحد أمراء الجماعات المتطرفة ، وبالفعل وجدوه وبعد شهرين من الحبس وتدريب المتشددين كان عليهم لإتمام البيعة قتل أربعة مدنيين عزل بحجة مساعدتهم للطغاه ــ قوات الجيش والشرطة ــ في سيناء ، وبالفعل قاموا بقتلهم بدم بارد وقالوا القسم ويدهم على المصحف ، لتكون هذه بداية الاختيار الخاطئ الذي سيكملوه فى الحلقات القادمة .

وفي عملية لمحاولة إلقاء القبض على أحد الإرهابيين قام زكريا ( كريم عبد العزيز ) و يوسف ( أحمد مكي ) بإيجاده ولكنه فر منهم بسرعة ، وعند محاولة زكريا اللحاق به أطلق عليه النار وانتهت الحلقة .

أحداث مسلسل الاختيار 2 تعرض في المواعيد التالية

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء .

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهم العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب .