أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20 … مبايعة ضباط خونة لتنظيم إرهابي بسيناء (فيديو)

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة،

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20 … بعد التاكد من إصابة نادية ( إنجي المقدم ) زوجة زكريا ( كريم عبد العزيز ) بإصابتها بالسرطان في الرحم ، كان عليها إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم والرحم أيضا وهو ما سيعنى أنها لن تستطيع أن تنجب لزكريا الولد الذي كان يجلم به ، لكنه يؤكد على عدم أهمية ذلك أمام صحتها .

وفي يوم إجراء العملية حاولت أن تقول له وصيتها وحاول هو طمأنتها وتهدأتها ، وبالفعل نجحت العملية أصبح هناك بداية جديدة وهى العلاج بالكيماوى لاكتمال شفائها .

ووجدت عاليا ( أسماء أبو اليزيد ) التيشيرت الذي كان يرتيده يوسف ( أحمد مكي ) أثناء إصابته الخطيرة قبل زواجهم ، وأخبرها أنه يضعه في أشياءه الخاصة ليتذكر دائما أنه كان سيموت في لحظة ولكن هذا لم يحدث .

لم ينتهي المسلسل من دون وجود تضحية جديدة لأحد ضباط الشرطة فاستشهد أحد ضباط الشرطة في حلقة اليوم كما هو حال أغلب الحلقات .

واستطاع زكريا ويوسف إلقاء القبض على كريم والدكتور والذين يحاولون تشكيل تنظيم من خلال ضباط الشرطة في قطاعات مختلفة ، ويستطيعوا ذلك بالفعل ، وعندما يعلم خيرت السبكي ذلك يقرر أن يأخذ باقي زملائه من الضباط ــ الذين أطلقوا لحياهم وأمتنعوا عن الذهاب للعمل ــ ويسافروا سيناء لمبايعة أحد التنظيمات الإرهابية هناك .

أحداث مسلسل الاختيار 2 تعرض في المواعيد التالية

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء .

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهم العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب .