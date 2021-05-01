أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 … قتل همام والغرابلي واستشهاد هشام بركات (فيديو)

أكتشف زكريا أن زوجته نادية مريضة بالسرطان ، وكان هذا المشهد هو أخر مشاهد المسلسل وعندما علم بالخبر صمت وظهرت على ملامجهه علامات الخوف الشديد عليها .

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 … كانت واحدة من الحلقات المليئة بالأحداث فالحدث الاول هو هجوم قوات مكافحة الإرهاب على منزل همام عطية الإرهابي مؤسس تنظيم أجناد الأرض ، وقتله في محاولة منه لضرب القوات بالنار ، مع الحفاظ على زوجته وأبناءه التسعة الذين كانوا يقومون معه .

وثاني الاحداث الهامة هى واقعة استشهاد النائب العام الأسبق هشام بركات ، والذي قامت مجموعة من تنظيم بيت المقدس ــ الذي كان ينتمي له الإرهابي هشام العشماوى وكان واحد من الذين نفذوا العملية ــ وكانت من العمليات الإرهابية التي قتل فيها وأصيب العديد من المدنيين فكانت الواقعة بالقرب من منزل بركات .

كما أن قطاع الأمن الوطني استطاع الوصول لأحد الإرهابيين المهمين وهو أشرف الغرابلي واستطاعوا قتله ، قبل فرح يوسف ( أحمد مكي ) بيوم واحد .

من اكثر المشاهد المؤثرة كانت وفاة والد يوسف ( هادى الجيار ) كانت الوفاة سببا في تأجيله الزواج من عاليا ( أسماء أبو اليزيد ) ولكنه تزوجها فى نفس الحلقة في منزلها .

واكتشف زكريا ( كريم عبد العزيز ) أن زوجته نادية ( إنجي المقدم ) مريضة بالسرطان ، وكان هذا المشهد هو أخر مشاهد المسلسل وعندما علم بالخبر صمت وظهرت على ملامجهه علامات الخوف الشديد عليها .

أحداث مسلسل الاختيار 2 تعرض في المواعيد التالية

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء .

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهم العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب .