أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 18 .. ذكاء زكريا يوصلهم لزعيم أجناد الأرض (فيديو)

يقرر زكريا التحدث مع اللواء رفعت (رياض الخولى) للسماح له بترك إبراهيم ليجلب لهم رقم مالك الشخصي ليستطيعوا مراقبته، ويوافق اللواء زكريا على ذلك

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 18 .. إبراهيم (أحمد داش) واحد من الشباب الصغار الذين تأثروا بأفكار الجهاد المسلح التي حاول غرسها داخله همام (محمد علاء) مؤسس تنظيم أجناد الأرض، وبعد وفاة والد إبراهيم جنده همام ليكون واحدًا من المسئولين بجزء من أجزاء تنفيذ العمليات الإرهابية.

وكان دور إبراهيم مساعدة زميلًا آخر على مراقبة إحدى الأقسام وتصوريها ليكون هناك فرصة لوضع عبوة ناسفة بمكان مناسب لتفجيرها، وحصد الأرواح بهذه الطريقة، ولكن هذه المرة يتم إلقاء القبض عليهم.

يقوم زكريا (كريم عبد العزيز) باستجواب إبراهيم، والذي يظهر استجابة معه ويخبره بكل ما يعرفه، والذي يظهر الكثير من حذر همام الذي لا يعرف مكانه أو رقم هاتفه أحدا منهم، فقط فرد واحد وهو مالك ــ لم يتم القبض عليه هو الآخر.

على الحانب الاخر، يحاول يوسف ( أحمد مكي ) الوصول لأية معلومات من خلال تليفوناتهم المحمولة، لكنه لا يصل سوي لصور الأقسام التي كانوا يصوروها، حيث انهم يرسلون الصور لمالك على التليجرام وهو المسئول عن توصيلها لهمام .

زكريا يترك إبراهيم ليوصله بهمام

يقرر زكريا التحدث مع اللواء رفعت (رياض الخولى) للسماح له بترك إبراهيم ليجلب لهم رقم مالك الشخصي ليستطيعوا مراقبته ، ويوافق اللواء زكريا على ذلك .

عند وصول إبراهيم للبيت المتواجد فيه مالك يقوم بالاتصال من هاتفه بالرقم الذي أعطوه له فيكتشف مالك ذلك ، ويكذب إبراهيم ويقول له انه يحاول أن يكلم والدته ، وعندما يقوم مالك بالإتصال بالرقم مرة أخري ترد والدة إبراهيم بالفعل ، فقد جلبها زكريا واخبرها ما حدث مع نجلها ، وهى اخبرته أن نجلها قام بذلك لأنهم يعطون له مرتب شهري وأن همام هو السبب فيما يحدث ، ووعدها زكريا بمساعدة إبراهيم لكي يأخذ حكما مخففا.

وبعد معرفتهم بالمكان التقريبي لوجود همام يقوم الضابط أحمد ( أحمد سعيد عبد الغني ) ــ المسئول عن منطقة الجيزة ــ بالبحث الدقيق عن عائلة عدد أفرادها كبير من خلال سماسرة المنطقة ويصلوا لعائلتين ، فيصل أحد الضباط لإبراهيم ليسأله ــ دون أن يراهم أحد ــ ايا من أصحاب هذه البطاقات الشخصية التي بحوزته همام ويشير له إبراهيم على واحد منهم .

وتنتهى الحلقة بوصول قوات مكافحة الإرهاب للمكان الذي يعيش فيه همام للقبض عليه مع تحذيرهم بوجود 9 أطفال ضمن عائلته .

أحداث مسلسل الاختيار 2 تعرض في المواعيد التالية

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء .

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهم العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب .