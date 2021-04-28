أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16 … استشهاد المرجاوى وإصابة يوسف (فيديو)

يوسف ( أحمد مكي) أصيب في قدمه برصاصة أثماء مداهمة للقبض على واحد من أكبر البلطجية الذين كانوا يحمون مظاهرات المناصرين للاخوان المسلمين بعين شمس ، واستطاع قتله

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16 … عرضت هذه الحلقة فيديوهات حقيقية من أحداث عين شمس ، والتي حدثت يوم 28 مارس 2014 ، والتى وقع فيها تبادل لإطلاق نيران قتل على آثرها 4 مواطنين من بينهم الصحفية الشابة ميادة أشرف ــ كانت تعمل كمحرر ميداني في هذا اليوم ــ كما تم عرض العديد من الاخبار التليفزيونية عن هذا اليوم .

وقدمت الحلقة أيضا التخطيط لاغتيال أحد قيادات مديرية أمن الجيزة وبالفعل انفجرت عبوة ناسفة أمام جامعة القاهرة يوم 2 إبريل 2014، وهو الحادث الذي أسفر عن استشهاد العميد طارق المرجاوي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة .

وقام زكريا ( كريم عبد العزيز ) بإيجاد خيط لإيجاد الإرهابي أبو عبيدة من خلال إرهابي أخر ، والذي قال له أنهم يتقابلوا فى إحدي الحدائق ، وتم إخراجه مع مراقبته حتى ظهر واحد من أهم الإرهابيين المخططين لعمليات إرهابية عدة وسيتم اكتشاف طريقة القبض عليه الحلقة القادمة .

يوسف ( أحمد مكي) أصيب في قدمه برصاصة أثماء مداهمة للقبض على واحد من أكبر البلطجية الذين كانوا يحمون مظاهرات المناصرين للاخوان المسلمين بعين شمس ، واستطاع قتله ، وأصبح يعيش برصاصة داخل قدمه نظرا لان إخراجها ستصيبه بشلل .

مسلسل الاختيار 2 يعرض في الأوقات التالية

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء .

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهم العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب .