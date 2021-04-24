أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12 … القبض على الضابط الخائن محمد عويس (فيديو)

بعد إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المشتركين في عملية قتل الضابط مبروك يعترف أن محمد عويس هو الضابط الذي وشي بصديقه لقتله

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12 … بدأت الحلقة بمداهمة أحد أكبر أوكار الأسلحة والمتواجد بها العديد من أرهابيين بيت المقدس وشارك بالمأمورية الضابط يوسف ( أحمد مكي ) وصديقه أحمد ( هشام ماجد ) مع باقي الضباط والأفراد ، ورغم أن ضيوف الشرف في المسلسل من الضباط اغلبهم يستشهد ولكن هشام ماجد أصيب فقط في هذه المداهمة ولم يمت كما كان متوقع .

زكريا ( كريم عبد العزيز ) يحاول أن يكون حذرا بعد إيصالهم معلومة أنه الضابط المستهدف الجديد ، ويتم إرسال حراسة لحماية زوجته وبناته الأثنين ، ويقرر عدم العودة لمنزله لفترة طويلة حتي لا يكونوا في خطر ، وبعد عودته تحاول زوجته ( إنجي المقدم ) أن تفهم منه أسباب هذه التغيرات لكنه يحاول أن يطمنها .

وبعد القبض على أحد الإرهابيين الاخرين المتورطين في عملية قتل الضابط مبروك ( إياد نصار) يعترف أن هناك ضابط فى إدارة المرور وكان دفعة مبروك وصديقه هو من وشي به واسمه محمد عويس ( أحمد شاكل عبد اللطيف )

وبالفعل تذهب قوة من قطاع أمن الدولة للقبض على الخائن ــ حكم عليه بالإعدام في القضية رفم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا ــ للقبض عليه وعندما يشاهده زكريا لم يستطع تمالك أعصابه وحاول الاعتداء عليه نظرا لأن مبروك كان أقرب أصدقائه ويعتره كأخ له ، ويقوم رئيسهم ( رياض الخولى ) بغعطاء اوامر لزكريا بالعودة لمنزله وإخفاء أمر القبض على عويس .

يوسف أصبح يصلي بانتظام أكثر في جامع قطاع الأمن المركزي ، وهو ما جعل مجموعة من الضباط ـ المتشددين دينيا ــ التقرب منه وطلبوا منه حضور درس ديني في 6 اكتوبر ووافق يوسف على هذه الدعوة .

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12 تعرض في المواعيد التالية

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء .

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهم العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب .