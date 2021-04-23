أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 .. زكريا ينقذ عائلة إرهابي (فيديو)

بعد الوصول لباب الفيلا طلب زكريا من الإرهابي تسليم نفسه تفاديًا لحدوث أي إصابات لزوجته وابنته وبالفعل يوافق الإرهابي على ذلك ويتم القبض عليه

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 .. بعد أن استطاع الضابط زكريا (كريم عبد العزيز) في استجواب أحد الإرهابيين المنتمين لبيت المقدس، والذي اشترك في عملية قتل الشهيد محمد مبروك (إياد نصار) يستطيع تحديد موقع أحد الإرهابيين الآخرين، والذي كان يمولهم بالأموال، وعند الذهاب لفيلته بالتجمع أطلق عليهم النار بسلاح رشاش، ولكن قوات الشرطة حاولت التعامل معه بحذر لوجود زوجته وطفلته بالفيلا.

وبعد الوصول لباب الفيلا طلب زكريا من الإرهابي تسليم نفسه تفاديًا لحدوث أيه إصابات لزوجته وابنته، وبالفعل يوافق الإرهابي على ذلك ويتم القبض عليه.

يقرر يوسف ( احمد مكي) العودة للخدمة في شمال سينا مرة أخرى، بعد أن ترك عاليا (أسماء أبو اليزيد)، وقبل سفره يطلب منه الاشتراك في مأمورية بالإسماعيلية.

ويقابل ضابط دفعته وصديق قديم (هشام ماجد)، والذي ظهر كضيف شرف ، واتفقوا على الهجوم على مكان الاسلحة عن طريق ركوب مقطورة يجرها جرار وظهروا جالسون جميعا ــ ضباط وعساكر) داخل هذه المقطورة، وتمت تغطيتهم حتى لا يظهروا أثناء المداهمة، وطلب يوسف من صديقه أن يجعل والدته تدعو لهم جميعا وبالفعل يفتح مكبر الصوت وظلت تدعو لهم لدقائق حتى إنتهاء الحلقة .

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 تعرض في المواعيد التالية

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء .

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهم العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب .