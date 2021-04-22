أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10.. زكريا الهدف الجديد لتنظيم بيت المقدس (فيديو)

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 الجزء الثاني منها كان الخاص بمحاولات البحث عن قتلة الشهيد محمد مبروك (إياد نصار) فبعد واقعة قتله نشر تنظيم بيت المقدس بيانا وصفه بالمرتد وأن ما فعلوه انتصار كبير لهم، وهو ما جعل هناك تكهنات عدة بأن العديد من الضباط الأخرين سينضمون لقائمة الاغتيالات.

وأثناء إلقاء القبض على أحد العناصر التي قامت بقتل الشهيد مبروك استشهد النقيب أحمد سمير أثناء المداهمة، وفي نهاية الحلقة أعلن الضابط المسئول عن استجواب هذا المتهم أنه اعترف أن الضابط زكريا (كريم عبد العزيز) هو العنصر المستهدف الجديد.

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10.. الضابط عويس يتعرف على يوسف الرفاعي

أما الجزء الأول من هذه الحلقة فكان استكمال لوقائع جنازة المقدم محمد مبروك، وحال زوجته (بشري) الخائفة والحزينة، وأثناء العزاء ذهب الضابط عويس (أحمد شاكر عبد اللطيف) الذي أرشد بالمعلومات اللازمة لقتل صديقه مبروك إلى عزاء صديقه ليجمع معلومات جديدة عن ضباط جدد وقابل يوسف ( أحمد مكي ) وطلب رقم هاتفه للتواصل.

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء .

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهم العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب .