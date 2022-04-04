ثقافة وفنون

أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 3 : عفو رئاسي في عهد مرسي لمسجلين إرهاب

انتهت منذ قليل الحلقة الثالثة لمسلسل الاختيار 3 الذي يحقق نسبة مشاهدة كبيرة في شهر رمضان الكريم منذ عرض حلقته الأولى على قنوات أون وأون دراما في توقيتات مختلفة وكذلك عبر منصة واتش ات التابعة للمتحدة للخدمات الاعلامية المنتجة للمسلسل…

أحمد حمدي 1:08 ص, الثلاثاء, 5 أبريل 22 1:08 ص, الثلاثاء, 5 أبريل 22

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انتهت منذ قليل الحلقة الثالثة لمسلسل الاختيار 3 الذي يحقق نسبة مشاهدة كبيرة في شهر رمضان الكريم منذ عرض حلقته الأولى على قنوات أون وأون دراما في توقيتات مختلفة وكذلك عبر منصة واتش ات التابعة للمتحدة للخدمات الاعلامية المنتجة للمسلسل .

وكشفت الحلقة الثالثة لمسلسل الاختيار 3 العديد من الأحداث الساخنة التي واجهتها الدولة المصرية بعد اندلاع ثورة يناير 2011 وتقلد جماعة الاخوان المسلمين لحكم البلاد وهي الفترة الزمنية التي يرصدها مسلسل الاختيار 3 في شهر رمضان المبارك .

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ومن هذه الأحداث التي عرضت في الحلقة الثالثة مساء اليوم وكشفها المسلسل ، ان جماعة الاخوان المسلمين بقيادة الرئيس المخلوع محمد مرسي ومدير مكتب الارشاد في تلك الفترة ” أحمد عبد العاطي “وموافقة خيرت الشاطر أيضا القيادي الاخواني الذي يقدمه النجم خالد الصاوي كانا يوقعان بالموافقة على كشوف أسماء مسجلين في قضايا ارهاب وتورط دولي وقضايا خطيرة للعفو الرئاسي لهم من اجل خروجهم من السجون والمعتقلات ، وتنفيذ عمليات ارهابية خطيرة في البلاد في ذلك الوقت ، وكشف ذلك ضابط المخابرات المصرية مروان الذي يجسده النجم أحمد عز ، وأبلغ بذلك ضابط الأمن الوطني زكريا يونس ” النجم كريم عبد العزيز ” وكذلك ضابط المخابرات الحربية ” النجم أحمد السقا ” .

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لكن أكد زكريا يونس لهم أن الأمن المصري بمختلف قطاعاته سيظل مثل العفاريت التي يخاف منها أي شخص أو جماعة تنوي الشر بمصر .

مسلسل الاختيار 3 تأليف هاني سرحان واخراج بيتر ميمي وانتاج تامر مرسي .

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بقلم أحمد حمدي

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