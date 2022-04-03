أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 2.. يسرا تفقد بصرها بعد تعرضها لحادث سير

يسرا تقدم بلاغ ضد شقيقها صالح عماد رشاد تتهمه فيه بتدبير الحادث لها

شهدت أحداث الحلقة 2 من مسلسل أحلام سعيدة فقدان “فريدة” يسرا لبصرها بعد تعرضها لحادث سير تعتقد أنه مدبر. وعانيت فريدة من كابوس تتعرض فيه للقتل.

وانتهت أحداث الحلقة بتقديم بلاغ ضد شقيقها صالح عماد رشاد تتهمه فيه بتدبير الحادث لها للتخلص منها مسلسل أحلام سعيدة بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل. وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة يسرا وشيرين غادة عادل وليلى مى كساب وهم ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامه في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب علي تخطي مشاكله.

جزء من الحلقة 2 من مسلسل أحلام سعيدة رمضان 2022

يعرض المسلسل على عدة قنوات ON ومنصة watch it ،وشبكة قنوات MBC ومنصة ” شاهد VIP”.

موعد عرض المسلسل : على قنوات ON 8:25 مساء ، ويعاد عرضها في الخامسة والنصف صباحاً ، , والإعادة الثانية : 10: 50 صباحا

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول فريدة وتجسد دورها النجمة يسرا، وشيرين التي تتقمص شخصيتها النجمة غادة عادل، وليلى التي تلعب دورها الفنانة مي كساب، وهن 3 سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن .