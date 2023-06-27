أحداث روسيا تدفع الأسهم الأمريكية للتراجع في ختام تعاملات الإثنين  

أغلقت الأسهم الأمريكية على تراجع يوم الإثنين مع قلق المستثمرين من الإقدام على رهانات ذات مخاطرة عالية بعد أحداث شهدتها روسيا مطلع الأسبوع.

أداء الأسهم الأمريكية

وخيم الشك على المستثمرين بشأن تبعات تمرد لم يكتمل من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة لكنه أثار تساؤلات عن مستقبل الرئيس فلاديمير بوتين. وشكر بوتين يوم الإثنين مقاتلي فاجنر وقادتها الذين تراجعوا لتجنب إراقة الدماء لكن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الموقف في روسيا ربما يشهد تطورات.

وشهدت أسهم ميتا بلاتفورمز وألفابت وتسلا انخفاضات حادة.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 18.90 نقطة أو 0.43% عند 4329.43 نقطة، في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 156.74 نقطة أو 1.16% إلى 13335.78 نقطة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 6.69 نقطة أو 0.02% إلى 33720.74 نقطة.