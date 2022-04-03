أحداث برنامج حبر سري الحلقة 2.. أمير كرارة: لم أقدم إعلانات سبوبة وطارق نور له فضل عليّ

شهدت أحداث الحلقة 2 من برنامج حبر سري الذي يعرض يوميا على شاشة القاهرة والناس في رمضان، واستضافت فيها مقدمة البرنامج أسما ابراهيم النجم أمير كرارة في الجزء الثاني كثير من الأسرار التي كشف عنها لها في حياته الفنية والشخصية…

شهدت أحداث الحلقة 2 من برنامج حبر سري الذي يعرض يوميا على شاشة القاهرة والناس في رمضان، واستضافت فيها مقدمة البرنامج أسما ابراهيم النجم أمير كرارة في الجزء الثاني كثير من الأسرار التي كشف عنها لها في حياته الفنية والشخصية .

وأكد كرارة أنه لم يقدم اعلانات في مسيرته الفنية من أجل السبوبة وانما أضافت لمشواره الفني ، موضحا ان جميع الاعلانات التي قدمها للجمهور السنين الماضية لبراندات دولية لانه يدقق جدا فيما يقدم مثلما يفعل مع أعماله الدرامية ، لانه يرغب دائما أن يكون فنانا راقيا ومحترما في أعين الناس .

وأشار كرارة أيضا الى انه لم يشعر بمقارنة بين مسلسل الاختيار 2 الذي قدمه الفنان كريم عبد العزيز وبين الجزء الأول الذي قدمه منذ سنوات ، مؤكدا ان الجزئين حققا نجاحا جماهيريا كبيرا في الشارع المصري والعربي ، وان مسلسل الاختيار أصبح براند كبير ، ويجب أن يكون موجودا كل عام في شهر رمضان الكريم .

وتابع أمير قائلا أنه بدأ حياته الفنية بأدوار بسيطة للغاية واحيانا كان لايتحدث فيها ، كما ان ظهوره كمقدم للبرامج يرجع الفضل فيه لطارق نور منذ 20 عاما تحديدا عام 2000 ، منوها ان المخرج ميلاد أبي رعد في ذلك الوقت – وهو مخرج برنامج ” حبر سري” أيضا – هو من علمه أشياء كثيرة في تقديم البرامج التليفيزيونية منها كيف يتحدث مع الضيف ، وكيف يجلس على كرسي المذيع وغيرها من الأمور الهامة ، لافتا الى ان حياته مقسمة بين بيته وعمله الفني والتمرين بالجيم ومنه لعب الكرة مع أصدقاؤه . برنامج حبر سري يذاع يوميا على القاهرة والناس ويرأس تحريره الكاتب محمد عدلي وتقدمه أسما ابراهيم .

وتحدث أمير كرارة في الجزء الأول من البرنامج عن الانتقادات التي وجهت له من الجمهور العام الماضي بعد تقديمه لمسلسل نسل الاغراب ، مؤكدا ان العمل تعرض لهجوم بدرجة كبيرة لكنه كان يريد أن يغير من جلده الفني بعد تقدمه لشخصية الضابط أكثر من مرة في أعماله الفنية السابقة مثل مسلسل كلبش بأجزائه الثلاثة ومسلسل الاختيار 1 أيضا ، فقدم في نسل الأغراب شخصية المعلم الصعيدي ” غفران الغريب ” .

برنامج حبر سري يذاع يوميا على القاهرة والناس ويرأس تحريره الكاتب محمد عدلي وتقدمه أسما ابراهيم .