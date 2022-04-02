ثقافة وفنون

أحداث برنامج حبر سري الحلقة 1 : أمير كرارة ينفي مشاجرته مع أحمد عز في الجيم

شهدت أحداث برنامج حبر سري الحلقة 1 في أول أيام رمضان والذي يعرض على شاشة القاهرة والناس ، والذي استضافت فيها اسما ابراهيم مقدمة البرنامج النجم أمير كرارة وتحدث فيها عن أمور كثيرة في حياته الفنية والشخصية وأدواره التي قدمها…

أحمد حمدي 1:25 ص, الأحد, 3 أبريل 22 1:25 ص, الأحد, 3 أبريل 22

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شهدت أحداث برنامج حبر سري الحلقة 1 في أول أيام رمضان والذي يعرض على شاشة القاهرة والناس ، والذي استضافت فيها اسما ابراهيم مقدمة البرنامج النجم أمير كرارة وتحدث فيها عن أمور كثيرة في حياته الفنية والشخصية وأدواره التي قدمها السنين الأخيرة .

فشهدت الحلقة تعليق كرارة عن الانتقادات التي وجهت لمسلسل نسل الاغراب الذي عرض رمضان الماضي فقال : الناس هاجمت المسلسل زيادة عن اللزوم لكنه أضاف لي فنيا لانني كنت أحتاج للخروج من دور الضابط الذي قدمته اكثر من عام للجمهور حتى لايمل مني ، وكان يجب ان أغير أدواري 360 درجة من ضابط لرجل صعيدي أو معلم مثلما قدمت في نسل الاغراب ومن أحب المسلسل يعني أنه شاهده أيضا من أنتقده معنى ذلك أنها شاهده أيضا .

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كما تحدث كرارة في الحلقة 1 من برنامج حبر سري ، عن حقيقة مشاجرته مع النجم أحمد عز منذ سنوات التي أشيع عنها في الجيم حينما قدم كرارة مسلسل كلبش وقيل أنه شبيه لفيلم الخلية لعز ، لكن نفى أمير هذه المشاجرة تماما معلقا ” أحمد عز رجل مؤدب وجميل ومحترم ونجم كبير ولم يحدث هذا الأمر بيننا أبدا وهناك أشخاص حاولوا الوقيعة بيننا “.

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برنامج حبر سري يرأس تحريره الكاتب محمد عدلي وتقدمه أسما أبراهيم ويعرض على القاهرة والناس يوميا في شهر رمضان .

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بقلم أحمد حمدي

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