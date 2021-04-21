ثقافة وفنون

أحداث الحلقة 9 من مسلسل ملوك الجدعنة.. تفاقم أزمة ابن العتال وسفينة يدرك أن تجارته مشبوهة

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 8 يعرض على شاشة إم بي سي مصر في تمام الساعة 7 مساء
أحمد حمدي 10:17 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21 10:17 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21

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مسلسل ملوك الجدعنة يعرض يوميا ، فتشهد الحلقة التاسعة من العمل أحداثا متلاحقة حيث تطورت الأزمة الصحية لابن زاهي العتال الذي يقوم بدوره الفنان عمرو عبد الجليل بعد اتهام فتيات له بالتحرش بهن واغتصابهن بدون إرادتهن.

لكن يكتشف سفينة الذى يقوم بدوره مصطفى شعبان وسرية ويقوم بدوره عمرو سعد، أن صديقهما ميدو تم قتله والذي كان يملك نسخ الفيديوهات التي تدين ابن العتال ويدركون أن تجارته مشبوهة ووراءها أمور غير شرعية.

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كما يحاول سرية تلطيف الأمور بينه وبين حبيبته فاتن بعد أن تقدم لخطبتها في الحلقة السابقة ، وخروج عنتر الذي يقوم بدوره وليد فواز من منزلها في بداية الحلقة خائب الرجا بعد أن اقتحم سرية المنزل ومعه والدته عطية تقوم بدورها الفنانة دلال عبد العزيز ومعهما سفينة لخطبة فاتن.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 8 يعرض على شاشة إم بي سي مصر في تمام الساعة 7 مساء ويعاد في الساعة 12 ونصف صباحا.

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بقلم أحمد حمدي

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