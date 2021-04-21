أحداث الحلقة 9 من مسلسل ضل راجل.. جلال يلتقي بسليم لأول مرة وشهد تحاول إجهاض نفسها

مسلسل ضل راجل يعرض على شاشة قناة الحياة مساء اليوم في تمام الساعة 11 ونصف مساء

يعرض مسلسل ضل راجل يوميا للجمهور ، فتشهد الحلقة التاسعة أخبار الدكتورة ملك وتقوم بدورها الفنانة نور جلال وياسر جلال بطل العمل وابنته الفنانة الشابة رنا رئيس وتقوم بدور شهد وتحاول التخلص من الجنين بعد أن بدأ يكبر في بطنها وبدأ الأطفال يعايرون شقيقة شهد في المدرسة سارة بعد معرفة خبر أختها بالحمل غير الشرعي.

كما شهدت أيضا الحلقة إيهام سليم غادة بأنه سيقوم بخطبتها ويفعل ذلك ليضمن صمتها حتى لا تعترف عليه في قضية شهد ابنة جلال ، ويقوم الأخير بالذهاب لمكان إقامة غادة ويجدها تصل بسرعة بسيارة مع سليم وهو الشخص الذي تسبب في حادث ابنته شهد وتعتبر هي المقابلة الأولى له مع جلال والد شهد في هذه الحلقة.

واستطاعت شهد حماية نفسها من الشخص الذي قام بالهجوم عليها في غرفتها بالمستشفى نهاية الحلقة السابقة وتخفى في زي طبيب.

مسلسل ضل راجل يعرض على شاشة قناة الحياة مساء اليوم في تمام الساعة 11 ونصف مساء ويعاد في 4 صباحا إعادة أولى ثم في 4:45 صباحا في الإعادة الثانية.