ثقافة وفنون

أحداث الحلقة 9 من مسلسل ضل راجل.. جلال يلتقي بسليم لأول مرة وشهد تحاول إجهاض نفسها

مسلسل ضل راجل يعرض على شاشة قناة الحياة مساء اليوم في تمام الساعة 11 ونصف مساء
أحمد حمدي 10:26 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21 10:26 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

يعرض مسلسل ضل راجل يوميا للجمهور ، فتشهد الحلقة التاسعة أخبار الدكتورة ملك وتقوم بدورها الفنانة نور جلال وياسر جلال بطل العمل وابنته الفنانة الشابة رنا رئيس وتقوم بدور شهد وتحاول التخلص من الجنين بعد أن بدأ يكبر في بطنها وبدأ الأطفال يعايرون شقيقة شهد في المدرسة سارة بعد معرفة خبر أختها بالحمل غير الشرعي.

اقرأ أيضا  مسلسلات خيبت ظن الجمهور في رمضان بالأسبوع الأول.. نقاد يكشفون

كما شهدت أيضا الحلقة إيهام سليم غادة بأنه سيقوم بخطبتها ويفعل ذلك ليضمن صمتها حتى لا تعترف عليه في قضية شهد ابنة جلال ، ويقوم الأخير بالذهاب لمكان إقامة غادة ويجدها تصل بسرعة بسيارة مع سليم وهو الشخص الذي تسبب في حادث ابنته شهد وتعتبر هي المقابلة الأولى له مع جلال والد شهد في هذه الحلقة.

اقرأ أيضا  أفيهات مسلسلات رمضان حديث السوشيال ميديا.. ملوك الجدعنة واللي مالوش كبير الأبرز

واستطاعت شهد حماية نفسها من الشخص الذي قام بالهجوم عليها في غرفتها بالمستشفى نهاية الحلقة السابقة وتخفى في زي طبيب.

مسلسل ضل راجل يعرض على شاشة قناة الحياة مساء اليوم في تمام الساعة 11 ونصف مساء ويعاد في 4 صباحا  إعادة أولى ثم في 4:45 صباحا في الإعادة الثانية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

أحداث الحلقة 9 من مسلسل ملوك الجدعنة.. تفاقم أزمة ابن العتال وسفينة يدرك أن تجارته مشبوهة

أحمد حمدي 10:17 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21

بعد طلب الاعلى للاعلام بالتحقيق مع منتج مسلسل «الطاووس».. نقاد وفنانين يدعموه على «السوشيال ميديا»

رحاب صبحي 8:29 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21

تعرف على تفاصيل افتتاح معرض فيصل للكتاب (صور)

سلوى عثمان 1:12 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21

أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 9.. إنكار زين وأصدقائه اتهام أمنية باغتصابها

رحاب صبحي 12:51 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21

صبري فواز وفراج والخولي.. فنانون بأدوار متعددة في مسلسلات رمضان.. من كسب الرهان

أحمد حمدي 11:59 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

وسط إشادة وتحفظ.. نقاد يقيمون الملامح المبدئية للأسبوع الأول من مسلسلات رمضان

أحمد حمدي 11:58 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21