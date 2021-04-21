أحداث الحلقة 9 من مسلسل المداح.. صابر يلتقي الشيخ مصباح ويصدم بمعرفته بقتله لغالب

مسلسل المداح يعرض يوميا على قناة النهار في تمام الساعة 9 ونصف مساء ويعاد في 10 مساء على النهار دراما

يعرض مسلسل المداح يوميا حيث تشهد الحلقة 9 لقاء صابر الذي يقوم بدوره الفنان حمادة هلال بطل المسلسل مع سمير أبو المجد ويقوم بدوره الفنان محسن منصور ويقوم بترتب موعد له مع المحامي لإخراج شقيق صابر من السجن حسن ويقوم بدوره خالد سرحان ، وبالفعل يقوم صابر بدفع أتعاب المحامي ويخرج حسن من السجن وحينما يعود لمنزله يقرر مع والده وشقيقه عز ويقوم به هادي خفاجة، الذهاب لتعزية رحاب ومنال ابنتى غالب الذي قام بدوره الفنان جمال عبد الناصر.

كما تشهد الحلقة أيضا مقابلة صابر مع شخصية مهمة في القاهرة الشيخ مصباح ويقوم به الفنان محمد الصاوي ليصدمه بأنه يعلم أنه ارتكب جريمة قتل فيقول له مالك يا صابر زعلان ليه انت ماكنتش تقصد تعمل كده فيصدم صابر بذلك”.

ويحاول محمد عز إخبار رحاب التي تقوم بدورها نسرين طافش ابنة غالب بأن صابر هو من قتل والدها لكن لا تصدق ذلك ، خاصة أنه يحاول التقرب منها والارتباط بها لكن رفضها لها تجعله يحاول الإيقاع بصابر أمامها.

مسلسل المداح يعرض يوميا على قناة النهار في تمام الساعة 9 ونصف مساء ويعاد في 10 مساء على النهار دراما و4 عصرا إعادة ثانية في اليوم التالي.