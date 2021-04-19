أحداث الحلقة 8 مسلسل ملوك الجدعنة : سرية يتقدم لخطبة حبيبته وسفينة يطالب العتال بالأموال

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 8 شهد الكثير من الاحداث السريعة التي عرضت منذ ساعة تقريبا ، حيث قام سفينة الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى شعبان بالذهاب لمعرض سيارات يملكه زاهي العتال الذي يقوم بدوره عمرو عبد الجليل ومعه صديقه سرية…

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 8 شهد الكثير من الاحداث السريعة التي عرضت منذ ساعة تقريبا ، حيث قام سفينة الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى شعبان بالذهاب لمعرض سيارات يملكه زاهي العتال الذي يقوم بدوره عمرو عبد الجليل ومعه صديقه سرية ويقوم بدوره الفنان عمرو سعد لمطالبة العتال بنصيبهم من الاموال التي تركها لهم صديقهم علي العجمي .

كما يقوم عنتر الذي يقدم دوره الفنان وليد فواز بالتقدم لخطبة فاتن حبيبة سرية بعد معرفته بانهما انفصلا عن بعضهما في الحلقة السابقة ، لكن يفاجأه سرية بحضوره مع والدته عطية التي تقوم بشخصيتها دلال عبد العزيز ومعه شقيقه سعيد في اللحظة المناسبة ويتقدم سرية لخطبة فاتن في جو عائلي .

ايضا شهدت الحلقة 8 للمسلسلسل تورط ابن العتال ” سيف” في جريمة تحرش اتهم فيها من بعض الفتيات لكن والده يقنعه انه لن يدخل السجن يوما واحدا ، ويقوم سيف بشرب المخدرات ويتم نقله للمستشفى في حالة خطيرة .

ايضا شهدت الحلقة ذهاب نجلاء التي تقوم بدورها الفنانة رانيا يوسف ومعها ابنتها لطليقها ناصر لكن يقوم بطردهما من منزله وضربهما لكونه يعتقد ان سفينة شقيقها هو من قام بارسالهما له بعد ضرب الاخير لناصر امام الحارة في الحلقة السابقة بسبب استيلاء ناصر على اموال نجلاء طيلة الوقت دون اي حق منه .

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 8 يعرض على شاشة ام بي سي مصر في تمام الساعة 7 مساء ويعاد في الساعة 12 ونصف صباحا .