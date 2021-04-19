أحداث الحلقة 8 مسلسل لحم غزال : غزال تتفق مع صبحي وشوق يتم فضحها (فيديو)

مسلسل لحم غزال الحلقة 8 التي تم عرضها مساء اليوم شهدت أحداثا كثيرة في حياة غزال منها والذي تقوم بها بطلة العمل غادة عبد الرازق ، تعاون غزال مع علي الذي يقوم بشخصتيه الفنان شريف سلامة وقيامها بنقل كل اخبار…

مسلسل لحم غزال الحلقة 8 التي تم عرضها مساء اليوم شهدت أحداثا كثيرة في حياة غزال منها والذي تقوم بها بطلة العمل غادة عبد الرازق ، تعاون غزال مع علي الذي يقوم بشخصتيه الفنان شريف سلامة وقيامها بنقل كل اخبار علي لصبحي الذي يقوم بدوره عمرو عبد الجليل ، كما يطلب صبحي الزواج من غادة عبد الرازق حيث يراها من اجمل الفتيات التي تعملن في المذبح .

وشهدت الحلقة ايضا قيام شوق التي تجسدها الفنانة مي سليم بالتمرد على زوجها ، من اجل ان تتزوج من محمد شاهين لكن يقوم زوجها بفضحها من خلال فيديوهات امسكها عليها وهي تستحم من خلال تصويرها من الشباك ثم ذهب لعلي بعد الاتصال به وقام بمشاهدة الفيديو معه وفضح زوجته وطلب من علي مراقبة شوق وحبيبها ، وتبدأ الخلافات بين شوق وشقيقتها في العمل بسبب عدم رضاها عن عمل شقيقتها بعد أن تصبح غزال من الأثرياء.

كما قام سيف باخذ غزال لصبحي وقام الاخير بمواجهتها بجريمة القتل وتبرأت منها ، وقام بطلب معلومات كثيرة عن علي وتذهب له لابلاغه بهذه المعلومات فورا ، وقامت غزال ايضا بطلب اموال من المحامي وانفعل عليها فجأة .

مسلسل لحم غزال يعرض على شاشة ام بي سي مصر في الساعة 8 مساء ويعاد في الساعة 1 ونصف صباحا اعادة أولى وفي 2 صباحا اعادة ثانية .