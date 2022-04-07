أحداث الحلقة 5 مسلسل أحلام سعيدة..غادل عادل تصاب بالذهول بعد رفض تامر هجرس الزواج منها

أكتشفت مى كساب من الطبيب المعالج لها ان انقطاع الطمث لها عارض وليس دائما ، وأنها قادرة على الانجاب

نتابع في الحلقة 5 من مسلسل أحلام سعيدة تغيير حدث فى حياة فريدة – يسرا– و التي بدأت في التفاعل مع غادة عادل ومى كساب ، وذلك بعدما سمحت فريدة لغادة عادل بالتدخل فى حياتها هى ومى كساب باحضارهما مديرة منزل – شيماء سيف- لتساعدها بعدما فقدت بصرها.

كما تابعنا في الحلقة 5 من مسلسل أحلام سعيدة صدمة غادة عادل بعد رفض تامر هجرس صديق زوج شقيقتها للزواج منها فقد كانت بدأت تعجب به بعد عدة سنوات من رفضها للعرسان.

الحلقة 5 من مسلسل أحلام سعيدة رمضان 2022

وأكتشفت مى كساب من الطبيب المعالج لها ان انقطاع الطمث لها عارض وليس دائما ، وأنها قادرة على الانجاب رغم ان تلك المشكلة دفعتها لتزويج زوجها من سيدة أخرى لتنجب له طفلا يحمل اسمه ، ويبدو ان زوج مى كساب لن يستجيب لطلبها بمحاولة الانجاب مرة أخرى وهو مااصاب مى كساب بالحزن .

مسلسل أحلام سعيدة بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين.

أحلام سعيدة تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت حول فريدة وشيرين وليلى ، وهن ثلاثة سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم .

يعرض مسلسل أحلام سعيدة على قناة ON يوميا فى الثامنة والنصف مساء ً.