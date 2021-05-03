أحداث الحلقة 20 من مسلسل النمر.. النمر يكشف نفسه خوفاً على سكلانس

انتهت الحلقة بذهاب ملك إلى مكان نوح، فتخبره بأنها تحبه، وتطلب منه إعادة ما أخذه منهم من أموال، فيرفض، وينجح في فك نفسه من الحبال التي تم ربطه بها، ويضع يده على رقبة ملك ويخبرها بأن آخر خدمة ستقدمها له هي خروجه من المخزن المحبوس فيه

تناولت أحداث الحلقة 20 من مسلسل النمر : بمحاولة والدة ملك (هنا الزاهد) أن تقتلها بالسكين فتتصل ملك على الفور بنوح (محمد إمام) فيأتى ومعه الطبيب النفسى الخاص بها ويحضر لها العلاج اللازم، وهنا تفكر ملك أن والدها الشيمى محمد رياض كان لديه حق فى دخول والدتها مستشفى الأمراض النفسية.

النمر يقرر إنقاذ سكلانس

يمسك كبار الصاغة الشيمى (محمد رياض) وعنتر الحلق (بيومى فؤاد) وشمس (نرمين الفقى) بسكلانس، وقاموا بتعذيبه حتى يعترف بمكان النمر ولكنه لن يعترف، فذهب نصر ( حجاج عبد العظيم ) على الفور لنوح ( محمد إمام ) وأخبره بما حدث فيقرر نوح أن ينقذ سكلانس.

النمر يعترف بأنه عبد الله ابن ماهر رضوان

وقام كبار الصاغة الأربعة بجلب سكلانس ( محمود حافظ ) لشارع الصاغة وبدأوا يندهون على النمر وهددوه إن لم يظهر خلال عشر عدات سيقتلون سكلانس وقبل استكمال العد، ظهر النمر ( محمد إمام ) وفضح أمره وأخبرهم بأنه عبد الله ابن ماهر رضوان الذين قتلوه منذ عشرين عاما وسرقوا الذهب منه وهو السبب فى غناهم، بدأ رجالهم يضربونه حاول الدفاع عن نفسه وضربهم ولكن فى النهاية تغلبوا عليه وأمسكوا به وقاموا بتقييده فى أحد المخازن.

وقال النمر إنه قد رآهم عندما حرقوا المنزل وقامت والدته بالهرب به من الباب الخلفى وذهبوا إلى الصعيد وقامت بعمل شهادة ميلاد باسم رجب له حتى لا يستطيعوا الوصول إليه، أثناء الكلام معهم كان يحاول فك نفسه من الكرسى الذى قاموا بربطه فيه، يساومونه أن يقول لهم على مكان المسروقات وسيتركونه يعيش ووعده الشيمى عمه أن يعمل له تحليل DNA، حتى يتأكد أنه بالفعل ابن أخيه وأعطوا له فرصة للتفكير.

ذهبت ملك (هنا الزاهد) إلى مكان نوح ( محمد إمام)، فتخبره بأنها تحبه، وتطلب منه إعادة ما أخذه منهم من أموال، فيرفض، وينجح في فك نفسه من الحبال التي تم ربطه بها، ويضع يده على رقبة ملك ويخبرها بأن آخر خدمة ستقدمها له هي خروجه من المخزن المحبوس فيه.

مسلسل النمر بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

تدور قصة المسلسل : في منطقة الصاغة والصراعات بين التجار الكبار والشريحة السفلى من الصنايعية والبائعين الصغار وتجار الفضة. الحلقة 20 من مسلسل النمر