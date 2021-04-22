ثقافة وفنون

أحداث الحلقة 10 مسلسل ملوك الجدعنة : العتال ينتقم من سفينة وسرية.. وعنتر يرسل سيدات لنجلاء لضربها

وقام العتال بإحراق الميكروباص الذي يعمل عليه الاثنان سفينة وسرية، وتهديدهما بالقتل، لكنهما لم يخافا منه وقالا له "إحنا ملوك الجدعنة لا يهمنا انت ولا هاتعمل إيه، ونموت وإحنا رافعين رأسنا لو أمك داعيالك اقتلنا"
أحمد حمدي 9:00 ص, الخميس, 22 أبريل 21 9:00 ص, الخميس, 22 أبريل 21

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يعرض مسلسل ملوك الجدعنة يوميًّا، حيث شهدت الحلقة العاشرة منه تطورات كثيرة بين زاهي العتال الذي يقوم بدوره الفنان عمرو عبد الجليل، وبين سفينة يقوم به مصطفى شعبان، وسرية يقوم به عمرو سعد، حيث قام العتال بربطهما في أحد مخازنه بعد أن قاما باقتحامه وعلما أن تجارته مشبوهة وعبارة عن تجارة المخدرات والسلاح، بالإضافة لعمالة الأطفال.

وقام العتال بإحراق الميكروباص الذي يعمل عليه الاثنان سفينة وسرية، وتهديدهما بالقتل، لكنهما لم يخافا منه وقالا له “إحنا ملوك الجدعنة لا يهمنا انت ولا هاتعمل إيه، ونموت وإحنا رافعين رأسنا لو أمك داعيالك اقتلنا”، وقام العتال بوضع حشيش في عربة الكبدة التي يعمل عليها سرية، ويبلّغ الشرطة عنهم فتقوم بتحريز عربة الكبدة التي كانت تعمل عليها عطية والدة سرية معه، وتقوم بشخصيتها دلال عبد العزيز.

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كما قام عنتر الذي يقوم بشخصيته وليد فواز، بالتشاجرمع شقيق سرية سعيد، ويقوم به عبد الرحمن القليوبي؛ من ـجل خطف شقيقه سرية لفاتن التي تقوم بدورها ياسمين رئيس والتقدم لخطبتها بدلًا من عنتر، وقام الأخير بإرسال سيدات لطليقة ناصر نجلاء، وتقوم بدورها رانيا يوسف ومعها ابنتها لضربهم والاعتداء عليهم وأصيبت الابنة إصابات بالغة.

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مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 10 يُعرض على شاشة إم بي سي مصر في تمام الساعة 7 مساء، ويعاد في الساعة 12 ونصف صباحًا.

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بقلم أحمد حمدي

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