ثقافة وفنون

أحداث الحلقة 10 مسلسل لحم غزال : غزال تطلب مساعدة صبحي.. وقدرية تطلب منها الابتعاد عن السوق

يعرض على قناة إم بي سي مصر في الساعة 8 مساء،
أحمد حمدي 9:10 ص, الخميس, 22 أبريل 21 9:10 ص, الخميس, 22 أبريل 21

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يعرض مسلسل لحم غزال للمشاهدين في مصر والوطن العربي حصريًّا على قنوات إم بي سي، فشهدت الحلقة العاشرة من العمل اعتراف غزال التي تقوم بدورها غادة عبد الرازق بطلة العمل، لعلي الذي يقوم به شريف سلامة بحقيقتها التي تخفيها باستثناء شوق التي تقوم بها مي سليم. كما ذهبت غزال للمعلم صبحي الذي يقوم بدوره الفنان عمرو عبد الجليل لتطلب منه المساعدة؛ حتى لا يستطيع سيد الزواج منها ويقوم بدوره الفنان خالد كمال في المسلسل، وكذلك قامت قدرية وتقوم بدروها الفنانة وفاء عامر بطلب من غزال ألا تحضر مرة ثانية للسوق حتى لا يتم فضحها، كما تكشف سر قتلها لأبو نعسة الذي قام بدوره الفنان حمدي ميرغني وقامت بحرق جثته للتخلص منه بصورة نهائية فيقع بسبب ذلك خلاف كبير بينهما.

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كما علم علي بما يخططه أشقاؤه للاستيلاء على الميراث بعد وفاة والدهم مأمون، الذي قام بدوره الفنان أحمد خليل، ليبدأ نقل كل الممتلكات باسمه حتى يستطع التصرف في كل شيء ويبدأ بيع الممتلكات التي تبعد عن تجارة اللحوم.

مسلسل لحم غزال يعرض على قناة إم بي سي مصر في الساعة 8 مساء، ويعاد في تمام 1 ونصف صباحًا إعادة أولى، و2 صباحًا إعادة ثانية.

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بقلم أحمد حمدي

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