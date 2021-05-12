ثقافة وفنون

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الطاووس.. أمنية على قيد الحياة وإعدام زين وحماد

الطاووس ينصر قضية التحرش والاغتصاب
رحاب صبحي 2:21 م, الأربعاء, 12 مايو 21 2:21 م, الأربعاء, 12 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أحداث الحلقة الأخيرة من (مسلسل الطاووس):  شهدت الحلقة أحداثا مثيرة ومفاجأه للمشاهدين ، ومثلما توقعت “المال” أمس اكتشف أن أمنية كانت على قيد الحياة بالفعل،  فتفاجأ الجمهور بظهورها فى نهاية الحلقة بعد رجوع حقها ، وكانت هذه هى حيلة المحامى كمال الأسطول جمال سليمان للحفاظ عليها خوفا من محاولة قتلها مرة أخرى من قبل ضياء شاهين.

وكانت بداية الحلقة ، بمرافعة المحامي كمال الأسطول (جمال سليمان )، في ساحة المحكمة، ضد المحامي ضياء شاهين (أحمد فؤاد سليم)، والمطالبة بالقصاص لأمنية (سهر الصايغ)، ضد كل من زين “عابد عناني  وحماد (مهند حسني)، بعدما اعتديا على أمنية واغتصباها، وبعدما انتهى كمال الأسطول من مرافعته، صدر الحكم ضد زين وحماد بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام ، لارجاع حق أمنية ضحية هؤلاء الشباب وانتصارا لقضيتها.

اقرأ أيضا  مسلسل الاختيار 2 الحلقة 24 ... الانتقام من الضباط الخونة بعد معركة كمين البرث

وبعد الحكم وفى نهاية الحلقة قرر الاسطول ترك منزله والذهاب الى أمنية بينما ودع ماتيلدا (سميحة أيوب )

والملاحظ أنه مع نهاية المشاهد الأخيرة من المسلسل تم تغيير الموسيقى التصويرية بموسيقى مبهجة لتدل على انتصار قضية أمنية.

الحلقة الأخيرة من مسلسل الطاووس

مسلسل الطاووس تدور أحداثه : حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رحاب صبحي

ملف الكاتب رحاب صبحي

اقرأ أيضاً

أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 29 : نجاح سيف العربي في كشف نوايا الراهب ضد مصر

أحمد حمدي 9:39 ص, الأربعاء, 12 مايو 21

أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة الاخيرة : جلال يأخذ حق ابنته شهد وتتزوج والقبض على سليم وخليل بك وابنته

أحمد حمدي 9:31 ص, الأربعاء, 12 مايو 21

نهايات مأساوية لمسلسلات رمضان في الحلقات الأخيرة .. أبطالها يقتلون في نهاية أحداثها

أحمد حمدي 9:24 ص, الأربعاء, 12 مايو 21

أحمد صلاح حسني تريند مواقع التواصل بعد مشهد موته في كوفيد 25 (فيديو)

أحمد حمدي 2:00 ص, الأربعاء, 12 مايو 21

مسلسل النمر الحلقة 29.. ماذا تفعل ملك بعد علم عبد الله أنها وراء قتله؟

رحاب صبحي 9:31 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 14.. ياسين يتعرض لأذى واكتشاف جريمة دكتور سيف

أحمد حمدي 7:37 م, الثلاثاء, 11 مايو 21