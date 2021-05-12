أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الطاووس.. أمنية على قيد الحياة وإعدام زين وحماد

أحداث الحلقة الأخيرة من (مسلسل الطاووس): شهدت الحلقة أحداثا مثيرة ومفاجأه للمشاهدين ، ومثلما توقعت “المال” أمس اكتشف أن أمنية كانت على قيد الحياة بالفعل، فتفاجأ الجمهور بظهورها فى نهاية الحلقة بعد رجوع حقها ، وكانت هذه هى حيلة المحامى كمال الأسطول جمال سليمان للحفاظ عليها خوفا من محاولة قتلها مرة أخرى من قبل ضياء شاهين.

وكانت بداية الحلقة ، بمرافعة المحامي كمال الأسطول (جمال سليمان )، في ساحة المحكمة، ضد المحامي ضياء شاهين (أحمد فؤاد سليم)، والمطالبة بالقصاص لأمنية (سهر الصايغ)، ضد كل من زين “عابد عناني وحماد (مهند حسني)، بعدما اعتديا على أمنية واغتصباها، وبعدما انتهى كمال الأسطول من مرافعته، صدر الحكم ضد زين وحماد بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام ، لارجاع حق أمنية ضحية هؤلاء الشباب وانتصارا لقضيتها.

وبعد الحكم وفى نهاية الحلقة قرر الاسطول ترك منزله والذهاب الى أمنية بينما ودع ماتيلدا (سميحة أيوب )

والملاحظ أنه مع نهاية المشاهد الأخيرة من المسلسل تم تغيير الموسيقى التصويرية بموسيقى مبهجة لتدل على انتصار قضية أمنية. الحلقة الأخيرة من مسلسل الطاووس

مسلسل الطاووس تدور أحداثه : حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.