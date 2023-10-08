أحداث الإسكندرية تقود البورصة المصرية للتراجع بأكثر من 6%

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مجريات الأحداث السياسية التي أعلنت صباح اليوم أدت إلى تهاوي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى أكثر من 6%.

وأوضح أن جلسة اليوم الأحد شهدت تداولات بيعية مع افتتاحها بسبب تداول أنباء عن مقتل سائحين إسرائليين في الإسكندرية وآخرين في سيناء.

وأوضح أن نسبة الانحفاض التي تعرض لها EGX30 خلال تداولات اليوم بما يقارب 7% لم يحدث منذ فترة طويلة على مدار جلسة واحدة.

وتابع أن البورصة تتجه لاختبار منطقة الدعم القوية بين 18300 نقطة وحتى 17800 نقطة؛ موضحًا أنه لا توجد توقعات خلال الفترة الحالية نظرًا لمستجدات الأحداث السياسية.

ووفقًا للأنباء المتداولة بشأن الأحداث في الإسكندرية، فإن سائحين إسرائليين تعرضا للقتل عن طريق إطلاق نار ضمن فوج كان في المنطقة الساحلية صباح اليوم.

وسجل مؤشر البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأحد تراجعًا بأكثر من 6% إلى 18564 نقطة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.