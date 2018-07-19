أحجام تداول العملات تقفز إلى 1.8 تريليون دولار في النصف الأول

خالد بدر الدينقفزت قيمة التداولات اليومية فى العملات الأجنبية على مستوى العالم بأكثر من 20 % خلال النصف الأول من العام الجاري لتتجاوز 1.84 تريليون دولار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبحوالي 25 % بالمقارنة مع النصف الثاني من 2017 .وذكرت وكالة رويترز أن المتوسط اليومي لأحجام تداول

خالد بدر الدين

قفزت قيمة التداولات اليومية فى العملات الأجنبية على مستوى العالم بأكثر من 20 % خلال النصف الأول من العام الجاري لتتجاوز 1.84 تريليون دولار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبحوالي 25 % بالمقارنة مع النصف الثاني من 2017 .

وذكرت وكالة رويترز أن المتوسط اليومي لأحجام تداولات الصرف الأجنبي بلغ مستوى قياسي عند 1.84 تريليون دولار في النصف الماضى بفضل تزايد تقلبات أسعار الصرف الأجنبى العالمية خلال شهرى فبراير ويونيو كما تعرضت عملات الأسواق الناشئة بصفة خاصة لضغوط بسبب ارتفاع الدولار..

وارتفع الدولار اليوم الخميس مقابل العملات الأخرى ليسجل أعلى مستوى منذ 6 شهور مدعوما بتصريحات مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لتي أكدت التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل هذا العام.

ورغم أن الدولار الأمريكى أكثر العملات انتشارا فى العالم إلا أن هناك عملات أعلى منه فى القيمة مثل الدينار الكويتي الذى يحتل المركز الأول على جميع العملات العالمية من ناحية القيمة حيث يعادل أكثر من 3.30 دولار وبعده الدينار البحريني و الذى يبلغ سعره حوالى 2.65 دولار وجاء الريال العماني فى المركز الثالث بحوالى 2.59 دولار أمريكي وبعده عملة جمهورية لاتفيا المعروفة باسم لاتس والتى تساوى حوالى 1.61 دولار.

وظهر الدينار الأردني فى المركز الخامس بحوالى 1.41 دولار بينما ظهر الجنيه الإسترليني فى المركز السادس ويصل سعره 1.37 دولار وهو العملة الشائعة والمتداولة في بريطانيا وبعده الدولار الكايماني بأكثر من 1.2 دولار أمريكي وهو العملة الرسمية لجزر كايمان.

أما اليورو أو العملة الأوروبية الموحدة فيعادل أكثر من 1.19 دولار ويعتبر من أكثر العملات تداولاً حول العالم بعد الدولار ليأتى فى المركز الثامن وبعده الفرنك السويسرى بحوالى 1.1 دولار وأخيرا الدولار الاسترالى فى المركز العاشر والأخير بحوالى 0.8 دولار .