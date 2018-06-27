«أجيليتي» الكويتية تعتزم ضخ 100 مليون دولار فى شرق بورسعيد

وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة الاقتصادية لإنشاء مركز لوجيستي مميش: تدشين الشركة منتصف 2020.. والمشروع ضمن خطة التنمية المستدامةأحمد عاشور قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، إن التكلفة المبدئية لمشروع المركز اللوجيستى المقرر أن تقوم شركة إجيليتى الكويتية بإ

وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة الاقتصادية لإنشاء مركز لوجيستي

مميش: تدشين الشركة منتصف 2020.. والمشروع ضمن خطة التنمية المستدامة

أحمد عاشور



قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، إن التكلفة المبدئية لمشروع المركز اللوجيستى المقرر أن تقوم شركة إجيليتى الكويتية بإنشائه فى منطقة شرق بورسعيد ستصل إلى 100 مليون دولار فى المرحلة الأولى.

جاء ذلك فى تصريحات للصحفيين على هامش توقيعه بروتوكول تعاون أمس مع طارق سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة اجيليتى المتخصصة فى تقديم الخدمات اللوجستية عالميًا .

وأضاف مميش أن الشركة من المقرر أن تبدأ إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية للمشروع، متوقعًا أن يتم الانتهاء من تأسيس الكيان الذى يديره خلال النصف الأول من 2020 .

ووفقاً لبيان الهيئة الاقتصادية من المقرر أن تطور «أجيليتي» محورا لوجيستيا فى ظهير التوسعات الحالية لميناء شرق بورسعيد، لتعزيز استيراد وتخزين المواد الخام وتصدير وتوزيع البضائع الوسيطة والنهائية عبر محور قناة السويس.

وذكر البيان أن الشركة ستعمل على توفير حلول عالمية للجمارك المصرية بما فى ذلك ميكنة الإجراءات، بحيث تساهم فى سرعة تداول السلع وتعزيز سلاسل الإمداد بطريقة سريعة وآمنة وزيادة القيمة المضافة وتخفيض تكاليف سلسلة الإمدادات للعمليات الصناعية فى المناطق المختلفة للمنطقة الاقتصادية.

وأضاف مميش أن إنشاء هذا المشروع فى منطقة شرق بورسعيد يتمشى مع رؤية مصر 2030، ويحقق أهداف مصر التنموية عبر نمواقتصادى مستدام ومتكامل عن طريق زيادة القيمة المضافة، وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز مكانة قناة السويس كمركز تجارى وصناعي.

ولفت إلى أن البروتوكول يستهدف دراسة الاستثمار فى تطوير المناطق اللوجيستية والترويج لها وكذلك المنطقة الصناعية، بجانب إقامة مركز لوجيستى أخضر «صديق للبيئة« لخدمات القيمة المضافة، فضلاً عن تطبيق حلول تكنولوجية جمركية حديثة لتيسير حركة التجارة.

من جانبه قال طارق سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لأجيليتى، إن التواجد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل عام والعمل فى منطقة شرق بورسعيد خاصة سيمكن الشركات من الحصول على بنية تحتية بجودة عالية وخدمات لوجيستية وجمركية سريعة وسهلة وفعالة من حيث الوقت والتكلفة.

وقال عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية، إن البروتوكول يهدف إلى دراسة إنشاء شركة بين الهيئة الاقتصادية وأجيليتى، فيما بعد، مشيراً إلى أن مخطط التنفيذ للعمل بين الطرفين يتضمن فى مرحلته الأولى إعداد دراسات الجدوى الخاصة بتطوير مركز لوجيستى وتقديم الخدمات التكنولوجية الجمركية لمدة 8 أشهر.

أما المرحلة الثانية فتتضمن إعداد الخطط التفصيلية والمخطط الرئيسى النهائى والتفصيلى لمشروع المركز اللوجيستى ومراحله، والدراسات الفنية والمالية التفصيلية لتقديم الخدمات التكنولوجية لمدة 6 أشهر، ثم تأتى المرحلة الثالثة وتتمثل فى تأسيس شركة مشتركة فى غضون 6 أشهر.

يذكر أن شركة أجيليتى – مصر، تدير 43 ألف متر مربع من المستودعات و30 ألفا من المساحات التخزينية المفتوحة، كما تدير 60 ألف موضع تخزين ومناولة المواد عبر 67 منصة للتحميل فى مدينة السادس من أكتوبر.

وتقدم أجيليتى فى جميع أنحاء الجمهورية حلولاً لخدمات شحن ونقل البضائع الحساسة مع تمتع عملائها بخاصية التتبع الإلكترونى للبضائع المنقولة براً وبحراً وجواً عبر الموانئ المصرية من خلال رخصة الوكالة الملاحية التابعة للشركة.