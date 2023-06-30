«أجيلتي الكويتية» تبدأ إنشاء مراكزها اللوجستية فى السخنة وشرق بورسعيد بالنصف الثانى من العام الجاري

كشف تقرير صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو موقف التعاقدات التى أبرمتها إدارة المنطقة خلال الـ 9 سنوات الماضية مع أبرز الشركات العالمية سواء بالموانئ أو المناطق الصناعية التابعة لها.

وتابع التقرير ، تم توقيع اتفاقية مع شركة أجيليتي الكويتية بشأن تطوير وتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية والأعمال الجمركية في المنطقة بإنشاء مركز لوجستي على مساحة 100 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بالسخنة ومركز آخر بمساحة 100 ألف متر مربع في شرق بورسعيد، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار على أن يبدأ العمل في المرحلة الأولى للمشروع بالمنطقتين على مساحة 25 ألف متر مربع، ليدخلا حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام الجاري.

وأكدت المنطقة الانتهاء من التعاقد على 6 مشروعات استثمارية لأرصفة بإجمالي أطوال 4455 مترا وإجمالي مساحات تداول 2.85 مليون متر مربع بتكاليف استثمارية ما بين 1.3 مليار دولار، و1.23مليار جنيه.

ولفتت إلى أن أبرز تلك التعاقدات يشمل منطقة لوجستية متكاملة لعمليات القيمة المضافة لتحالف رووتس-روزا جرينز على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات 65 مليون دولار للمرحلة الأولى.

و محطة تداول الحاويات الثانية امتداد محطة شركة قناة السويس لتداول الحاويات بطول 955 متر للرصيف وساحة 510 آلاف متر مربع باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 500 مليون دولار.

ومحطة متعددة الأغراض لتحالف سكاي للاستثمار -ريلاينس لوجيستيك، لرصيف 900 متر وساحة 380 ألف متر مربع باستثمارات 65 مليون دولار.

كما جار التفاوض على محطة متعددة الأغراض ثانية بطول رصيف 1500 متر.

فيما يشهد ميناء السخنة التعاقد مع تحالف هاتشسون و”COSCO وCMA” بطول رصيف 2600 متر منقسمة على 1200 متر مرحلة أولى و1400 متر مرحلة ثانية بإجمالي مساحة للمحطة 1.5 مليون متر مربع باستثمارات 600 مليون دولار.

وجار التفاوض على محطة دحرجة السيارات بطول رصيف 710 أمتار.و محطة الرحلات البحرية بطول رصيف 684 متر.ومحطة صب سائل وجاف برصيف طول 1180 متر.

وأكد التقرير الانتهاء من التعاقد على إنشاء 5 صوامع أسمنت أبيض وأسود لشركة ترانس كارجو على مساحة 5 آلاف متر مربع باستثمارات 400 مليون جنيه.بميناء غرب بورسعيد

والتفاوض على إنشاء 6 صوامع أسمنت أبيض وأسود لشركة ترانس كارجو على مساحة 6150 متر مربع باستثمارات 830 مليون جنيه.

وحول أبرز المشروعات والاتفاقات التي تم إطلاقها خلال العام الماضي، أشار تقرير الإنجازات الذي أصدره المركز الإعلامى للهيئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ،توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تويوتا تسوشو (Toyota Tsusho) اليابانية في إطار التعاون المستمر بين المنطقة الاقتصادية والجانب الياباني لاستقطاب المزيد من المشروعات اليابانية داخل المنطقة.

عقد إنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة لصالح “موانئ دبي العالمية” على مساحة 300 ألف متر مربع، باستثمارات متوقعة تبلغ 80 مليون دولار وتوفر 600 فرصة عمل.

وتدشين مشروع محطة توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 10 جيجا وات/ساعة سنويًّا في مصنع جوشي المتخصص في صناعة الفايبر جلاس، ويعد هذا المشروع هو شراكة واعدة بين مصنع جوشي وشركة إنارة كابيتال الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والتي تعد أحد شركاء المنطقة الاقتصادية في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.