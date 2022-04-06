«أجيك» تطرح «IVY» السكنى بمدينة الشروق باستثمارات 800 مليون جنيه

أعلنت شركة أجيك للتطوير العقارى إطلاق مشروع IVY Residence بمدينة الشروق، بإجمالى استثمارات 800 مليون جنيه.

قال المهندس أيمن رفلة، رئيس مجلس إدارة شركة أجيك للتطوير العقارى، إن المشروع يقع فى مكان مميز بمدينة الشروق على طريق السويس مباشرة، وفى مقابل بوابة مدينتى، ويضم 320 شقة و70 فيلا بمساحات متنوعة، وبدأ تنفيذ المشروع منذ 8 أشهر، وبلغت نسبة الإنشاءات معدلات قوية.

وأوضح فى تصريحات صحفية بحضور “المال” أن المشروع تم تصميمه من خلال 2 من أكبر المكاتب الاستشارية، بعد أن قام مكتب YBA ياسر البلتاجى بوضع المخطط العام للمشروع، وقام GPS بوضع التصميم الداخلى للمشروع، وكلاهما من المكاتب المميزة التى لها سابقة أعمال وخبرة قوية داخل السوق المحلية وخارج مصر.

أيمن رفلة، رئيس مجلس إدارة شركة أجيك للتطوير العقارى

وأضاف أنه من المخطط تسليم المشروع بالكامل خلال 3 سنوات، وجارٍ المفاضلة بين شركات إدارة المشروعات لاختيار شركة قوية ومميزة مسئولة عن إدارة المشروع، للحفاظ على قيمته الاستثمارية والحفاظ على استثمارات العملاء.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة أجيك للتطوير العقارى عن التعاقد مع بنك قناة السويس لتمويل عملاء مشروع IVY Residence، بحيث يتم توفير تمويل عقارى لعملاء المشروع، من خلال البنك، ضمن خطة الشركة لتوفير تمويل للعملاء، إضافة إلى التماشى مع خطة الدولة لسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء.

ولفت إلى أن شركة أجيك للتطوير العقارى تمتلك خبرة لأكثر من عشرين عامًا فى مجال التطوير العقارى، خاصة بمنطقة مصر الجديدة وشيراتون هليوبوليس، وأنشأت الشركة العديد من المشروعات السكنية والإدارية والتجارية، وتخطط للتوسع الفترة المقبلة فى مشروعات متنوعة تمتلك الشركة الأراضى الخاصة بها.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لتنفيذ مشروع سياحى فى العين السخنة أو رأس سدر، وفى مرحلة اختيار الأرض التى تتناسب مع مشروع الشركة المستهدف، على أن يتم التوسع فى الساحل الشمالى مستقبلًا، وذلك لتنويع محفظة استثمارات الشركة وتلبية مطالب العملاء.

وقال إن الشركة تمتلك قطعة أرض فى التجمع الخامس بمساحة 5 آلاف متر مربع، و1000 فدان فى محافظة بنى سويف، وتخطط لتكون منتجًا سكنيًا زراعيًا، يضم وحدات سكنية ومنتجات زراعية ليكون فرصة للاستثمار والاستجمام للعملاء، ويقع بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة استثمارية 600 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة أجيك للتطوير العقارى أن إجمالى استثمارات الشركة بالسوق المحلى تبلغ 2.5 مليار جنيه، تضم استثمارات متنوعة، ويتم تنفيذ هذه الاستثمارات بالتمويل الذاتى، وتسعى الشركة من خلال كل هذه الاستثمارات لتقديم منتج عقارى مميز للعميل المستهدف، من خلال استيفاء الدراسات السوقية اللازمة لأى مشروع.

وأكد أن الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة يأتى ضمن خطة الشركة مستقبلًا، فهو أحد المشروعات القومية الواعدة التى تنفذها الدولة كواحدة من مدن الجيل الرابع الذكية المستدامة، ويعد الاستثمار بها من محاور الخطة الاستثمارية لأى شركة تطوير عقارى، فضلًا عن كونه دورًا وطنيًا لأى مستثمر مصرى للمشاركة فى تنمية هذا المشروع الواعد.

رفلة: زيادات سعرية متوقعة بنحو %15 مستقبلًا.. ونشارك العملاء فى تحملها

وتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية بنحو %15 خلال العام الحالى، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، إذ تسعى الشركات لتقديم حلول لدعم القدرة الشرائية للعملاء، لافتًا إلى أن شركته ستتحمل جزءًا من هذه الزيادة مع العميل، وذلك للحفاظ على مصلحة العملاء والشركة لاستمرار المبيعات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة أجيك للتطوير العقارى أنها تستهدف ضخ نحو 400 مليون جنيه فى الاعمال الإنشائية بمختلف مشروعاتها فى العام الحالى، كما تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 600 مليون جنيه.