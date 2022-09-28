«أجيك» تطرح وحدات المرحلة الثانية من «IVY» بتمويل من قناة السويس و«QNB»

طرحت شركة «أجيك» للتطوير العقارى المرحلة الثانية بمشروع «IVY Residence» بمدينة الشروق، والتى تضم وحدات متنوعة ما بين شقق وفيلات وتاون هاوس بالتعاون مع بنكى قناة السويس و«QNB» كما أطلقت مشروع «KENTRO ONE» بالقاهرة الجديدة باستثمارات 600 مليون جنيه.

وقال المهندس أيمن لويس رفلة، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مشروع «IVY Residence» يقع بمدينة الشروق على طريق السويس مباشرة، وفى مقابل بوابة مدينتي، ويضم 320 شقة و70 فيلا بمساحات متنوعة، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى قبل 24 شهرًا من الموعد المحدد للتسليم للعملاء.

وأضاف، أن شركته تركز على الالتزام بمواعيد التسليم للعملاء مع التنفيذ طبقا لأعلى معايير الجودة، وذلك بالتوازى مع إطلاق مراحل جديدة للعملاء، إذ انتهت من تشطيب بعض فيلات المرحلة الأولى بالمشروع وجارٍ إدخال المرافق لها، على أن يتم تسليمها فى يناير المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم طرح مجموعة من الفيلات والتاون هاوس للبيع بنظام التمويل العقارى بالمشروع، فى يناير المقبل وذلك بالتعاون مع بنكى قناة السويس و«QNB» لافتا إلى أهمية هذا النظام فى تقليل الفجوة بين أسعار الوحدات والقدرة الشرائية للعملاء، كما أنه نظام يفيد المطور والعميل.

وكشف عن إطلاق مشروع «KENTRO ONE» بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بإجمالى مساحة 17600 متر مربع، وهو مشروع تجارى إدارى باستثمارات 600 مليون جنيه.

ويضم وحدات بمساحات متنوعة، ويبلغ إجمالى مساحة المسطحات التجارية 8600 متر، والمسطحات الإدارية 1600 متر، ومسطح الجراجات 7400 متر.

وأوضح أنه من المتوقع البدء فى تنفيذ المشروع فى ديسمبر المقبل، على أن يبدأ تسليم وحداته خلال 3 سنوات، ويتم تنفيذه بالتمويل الذاتي، وذلك فى ضوء قوة الموقف المالى ووجود خطة تمويلية قوية لمشروعاتها.

فى سياق متصل، كشف «رفلة» عن افتتاح مركز جديد للعلامة التجارية” REGUS «ضمن مبنى “PARAMOUNT BUSINESS COMPLEX» المملوك للشركة فى منطقة شيراتون هليوبلس، بالشراكة مع «IWG» العالمية، ويضم 167 ساحة عمل وقاعات اجتماعات ومناطق خارجية.

وقال يوسف نجيب، المدير الإقليمى ومدير المبيعات لشركة «IWG» بمصر، إن التعاون مع «أجيك» للتطوير العقارى فى أحد مشروعاتها المميزة يضيف لسابقة أعمال وخبرات شركته كما أن المشروع واعد ومميز فى جميع تفاصيله من الموقع والتصميم الداخلى والأنشطة الداخلية بالمشروع، مشيرًا إلى أنه من المخطط الافتتاح الرسمى مطلع أكتوبر المقبل.

وتابع إن هناك توجها قويا لهذا النوع من المشروعات والتى رغم وجود طلب كبير عليها فإن المعروض منها بالجودة والأنشطة المطلوبة قليل للغاية، وسيكون هذا التعاون بداية للمزيد مع «أجيك» فى مشروعات أخرى مستقبلا.

وأشار إلى أن مجموعة «IWG» المالكة للعلامة التجارية «REGUS» تمتلك 120 مركز أعمال فى 33 دولة، وتمتلك خبرة لأكثر من 30 عاما، وتتواجد فى السوق المصرية منذ 15 عاما بأكثر من 10 مراكز، مما يعكس حجم الخبرة العالمية التى تتمتع بها والتى ستضيفها على المشروع.