اتصالات وتكنولوجيا

أجور المصرية للاتصالات ترتفع 800 مليون جنيه خلال 2019

مسجلة 2.9 مليار جنيه
محمود جمال 10:21 ص, الخميس, 20 فبراير 20 10:21 ص, الخميس, 20 فبراير 20

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ارتفع بند أجور ومرتبات العاملين لدي الشركة المصرية للاتصالات خلال العام الماضي بنحو 800 مليون جنيه ليسجل 2.9  مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه فى 2018

وبحسب نتائج أعمال الشركة الصادرة اليوم الخميس ، بلغت تكاليف تشغيل الخدمة للعملاء نحو 4.8 مليار جنيه خلال العام المنصرم مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه فى 2018 بزيادة 500 مليون جنيه .

نجحت الشركة المصرية للاتصالات في تنفيذ برنامج المعاش المبكر الذي شمل ٣٠٠٠ موظف بإجمالي تكلفة بلغت ١.٣ مليار جنيه.

كما استقر الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند مبلغ ٥.٨ مليار جنيه دون تغيير عن العام السابق. محققا مبلغ ٧.١ مليار جنيه بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر بنسبة نمو قدرها ٢١ % مقارنة بالعام السابق ، بينما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ٢٨% متماشياً مع توقعاتنا للعام.

و قفز صافي الربح بعد الضرائب ليحقق نسبة نمو قدرها ٣٣% مقارنة بالعام السابق محققاً مبلغ ٤.٤ مليار جنيه مدفوعا بالإيرادات القوية المحققة وارباح فروق العملة وإيرادات الاستثمار من فودافون والذي حيد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والزيادة في مصروفات الاهلاك والاستهلاك

ويعمل لدي المصرية للاتصالات أكثر من 50 ألف موظف وفني ومهندس .

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بقلم محمود جمال

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