أجواء للصناعات الغذائية تقفز بأرباحها الفصلية بنسبة 1000%

رجب عزالدين:أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 1041 % تقريبا خلال الأول من 2018.وسجلت الشركة صافى ربح قدره 8.4 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الممتدة منذ يناير إلى مارس 2018 مقارنة بنحو 740 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى

رجب عزالدين:

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 1041 % تقريبا خلال الأول من 2018.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 8.4 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الممتدة منذ يناير إلى مارس 2018 مقارنة بنحو 740 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وتراجعت المبيعات خلال الربع الأول إلى 317 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 445.018 مليون جنيه في الربع المقارن من 2017.

وسجلت الشركة صافى خسائر مجمعة بلغت 4.75 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 5.2 مليون جنيه في 2016.