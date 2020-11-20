أجواء سيول في الإسكندرية ومنسوب الأمطار يرتفع فوق 40 سنتيمترا (صور)

منطقة نادي الصيد تعرضت للغرق على إثر هطول الأمطار الغزير والمتواصل، مما تسبب في قطع الكهرباء عن المنطقة بأكملها.

لاتزال تشهد سماء الإسكندرية غيوماً جراء كثافة السحب الممطرة، ولايزال هطول الأمطار الغزير مستمر منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، الأمر الذي تسبب في غرق مناطق وشوارع بالكامل، تسببت في ملازمة مواطني الثغر لمنازلهم جبرياً، جراء سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة والتي فاقت الطاقة الإستيعابية لشبكة الصرف الصحي.

يشار إلى أن منطقة نادي الصيد تعرضت للغرق على إثر هطول الأمطار الغزير والمتواصل، مما تسبب في قطع الكهرباء عن المنطقة بأكملها.

بينما شهدت منطقة سموحة تكوّن بحيرة صناعية كبيرة بميدان فيكتور عمانويل عقب إرتفاع منسوب مياه الأمطار إلى 40 سنتيمترا تقريباً ، فضلاً عن غرق شوارع بأكملها في منطقة محرم بك وسط الإسكندرية.

ميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة



شارع الروماني بمنطقة محرم بك

منطقة نادي الصيد بالإسكندرية

سوق عرفان بمنطقة محرم بك

بمنطقة نادي الصيد بالإسكندرية

غرق الشوارع الجانبية بالكامل

غرق منطقة نادي الصيد بالإسكندرية

وغرق الأسواق بالإسكندرية