أجواء تتواصل مع العربي الإفريقي لتسوية مديونية بـ22.3 مليون جنيه

مصطفى طلعتأعلنت شركة أجواء للصناعات الغذائية، عن بدء اتصالاتها مع مسؤولي البنك العربي الإفريقي الدولي بشأن تسوية مديونية مستحقة، بقيمة 22.3 مليون جنيه.وقالت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الثلاثاء، إن محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكماً نهائياً بدفع 22.3 مليون جن

مصطفى طلعت

أعلنت شركة أجواء للصناعات الغذائية، عن بدء اتصالاتها مع مسؤولي البنك العربي الإفريقي الدولي بشأن تسوية مديونية مستحقة، بقيمة 22.3 مليون جنيه.

وقالت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الثلاثاء، إن محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكماً نهائياً بدفع 22.3 مليون جنيه إلى العربي الأفريقي، بالاضافة إلى الفائدة القانونية عن المبلغ المقضى به بواقع 5% سنويًا، اعتباراً من 19 إبريل 2010 وحتى تمام السداد.

ولفتت إلى أنها بدأت اتصالاتها في محاولة لتدارك الموقف والاتصال مع مسؤولي البنك لإرجاء إجراءات تنفيذ الحكم في محاولة التسوية بسداد المبلغ بالطريق الودي للموضوع.

وأوضحت أن المبلغ الدين وفوائده تم ادراجهم بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، تحت بندي بنوك سحب على المكشوف ودائنون وأرصدة دائنة أخرى.