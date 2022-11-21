أجواء الشبورة المائية تغلب على طقس الإسكندرية دون سقوط أمطار

شهد طقس الإسكندرية، صباح اليوم، أجواء شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر، مُستمرًّا بأجواء خريفية معتدلة الحرارة نهارًا، ومائلة للبرودة ليلًا، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، لليوم الاثنين، في حين أن درجة الحرارة العظمى 25 مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية.

كما أظهرت الأجواء أن جالة البحر “خفيف إلى معتدل”، وظل ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، في حين أن نسبة الرطوبة تتراوح بين 50 و85%، ودرجة الرؤية غائمة جزئيًّا، كما بلغت سرعة الرياح نحو 20 كيلومترًا في الساعة، وباتجاه شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

كان قد شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية، بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع؛ لرصد أية حالات طارئة والتعامل الفوري مع أية آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على سلامتهم.

وأكد المحافظ استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب، وإدارة المرور والحماية المدنية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر؛ وذلك للتعامل مع أية أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين؛ لضمان سلامتهم وأمنهم، وعلى رأسها ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أية أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.