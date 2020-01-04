أجهزة مطروح تكثف جهودها لرفع تراكمات مياه الأمطار (صور)

تبذل الأجهزة المعنية بعدد من مجالس المدن بمحافظة مطروح، جهودها لرفع تراكمات مياه الأمطار بالطريق الدولي وداخل المدن، بعد الأمطار التي ضربت المحافظة على مدار الساعات الماضية .

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود مجالس المدن، فى نزح وسحب مياه الأمطار من على الطريق الدولى الساحلى وداخل المدن، مع استمرار المتابعة الدائمة بغرفة العمليات الرئيسية ومجالس المدن، ورفع حالة الاستعداد لمواجهة أي طارئ مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وما تشهده المحافظة على مدار يومين من أمطار بمعظم الأنحاء خاصة المدن الساحلية.

وقام مجلس مدينة برانى برئاسة العميد ياسر عامر، برفع مياه الأمطار أمام قرية شماس وأبو مرزوق والقطراني والظافر على الطريق الدولي الساحلى مطروح السلوم، وذلك بسيارات سحب وكسح المياه التابعة للمجلس وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومواتير الرفع بالتعاون مع قسم شرطة براني لتامين الطريق.

كما قام مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة اللواء وليد المعداوى، برفع مياه الأمطار بمنطقة الريفية والطريق الدولى الساحلى ومراجعة صيانة وتغطية أعمدة الإنارة بعدة مناطق حفاظا على سلامة المواطنين.

كما يكثف مجلس مدينة الحمام جهوده برئاسة المهندس مسعد عبد الهادى جهوده فى رفع مياه أمطار من الطريق الدولى الساحلى ومدخل المدينة التى تشهد أمطارا غزيرة حتى صباح اليوم السبت مع الاستعانة بسيارت كسح المياه بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

كما يقوم مجلس مدينة العلمين برئاسة رضا جاب الله برفع تراكمات مياه الأمطار من الطريق الدولى الساحلى بالعلمين وسيدي عبدالرحمن.

كذلك تقوم شركة كهرباء البحيرة بمطروح بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة فى إعادة التيار الكهربى لبعض المناطق المتأثرة بحالة عدم الاستقرار فى الطقس خاصة بالقرى والتجمعات وإعادة توصيل الاسلاك الكهربية المتأثرة بالرياح ومراجعة محولات وكابلات وأعمدة الإنارة بالمدن.