أجهزة مدن مطروح تزيل مخالفات بناء «تستغل» تداعيات فيروس كورونا

تم التصدى لبعض المخالفات فى نطاق مراكز مدن الضبعة وسيوة ومرسى مطروح ، مع تكثيف الحملات والمرور لازالة اى مخالفات فورية واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة .

بدأت عدد من أجهزة المدن التابعة لمحافظة مطروح فى اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية حيال بعض أعمال البناء العشوائية المخالفة فى ظل استغلال البعض لمواجهة الدولة تداعيات أزمة فيروس كورونا لإنشائها؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتنفيذ سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة أو مخالفات بالبناء العشوائي .

وتم التصدى لبعض المخالفات فى نطاق مراكز مدن الضبعة وسيوة ومرسى مطروح ، مع مع تكثيف الحملات والمرور لإزالة أى مخالفات فورية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وقاد اللواء هانى يوسف رئيس مركز ومدينة الضبعة لجنة بعضوية رئيس قريه جميمو ومدير التفتيش المالي وفني التنظيم بمجلس المدينة وعضو إدارة الأملاك بالمجلس للتوجه إلى القرية.

وتم إيقاف أعمال تعدي بمزرعة قديمة بالشروع في تحويلها إلى 10 محلات وتم إزاله السقف الخشبي وتم إيقاف الأعمال المخالفة وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية حيالها.

وتم المرور علي قريه زاوية العوامة ورصد 5 حالات بناء منازل بدون ترخيص وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وقيام إحدى القرية السياحية بالشروع في إنشاء بوابة بدون ترخيص بحري الطريق الدولي وتم إيقاف الأعمال.

وفى سيوة تم اليوم الاثنين تنفيذ قراري إزالة لتعديات، الأول برقم (٢٣) لينة ٢٠٢٠ بمنطقة السوق بمساحة (١٢) متر طولي والآخر رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٠ بمنطقة الدكرور بمساحة (١٤) متر مربع بمعرفة اللجنة المشكلة برئاسة محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز وعضوية مدير الإدارة الهندسية و الإدارات المعنية بمجلس مدينة سيوة وبحضور مأمور قسم شرطة سيوة والقوة المرافقة له.

وصرح اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تم تحرير محضر بذلك لتنفيذ قراري الإزالة، مناشداً المواطنين بالالتزام بالقوانين والضوابط واحترام القانون وعدم التعدي على أملاك الدولة سواء بالبناء العشوائي بدون تقنين حيث سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم للحفاظ على أملاك الدولة خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وفى مدينة مرسى مطروح تم تنفيذ حملة مكبرة لتنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بالطريق الدائري شرق المدينة على مساحة 25 فداناً عبارة عن أسوار ومباني مخالفة بمشاركة مجلس المدينة وشرطة المرافق .

وتمت الحملة بقيادة اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح.

سيتم تطبيق القانون ومنع حالات التعدى على أراضى الدولة خلال حالة الطوارئ

وأكد المعداوي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين علي أراضي الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود المدينة في مواجهة انتشار فيروس كورونا ، وسيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة خلال حالة الطوارئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء باحالة المخالفات الي النيابة العسكرية والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

من ناحية أخرى ناشد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المواطنين بالالتزام بالقوانين والضوابط مع احترامها وعدم استغلال الظروف الراهنة وتداعيات مواجهة أجهزة الدولة لفيروس كورونا ،ومنع اى صور للمخالفات بكافة أنواعها خاصة التعدى بالبناء العشوائى أو التعدى بالبناء على أرض الدولة ، التى سيتم مواجهتها بكل حسم مع تطبيق سلطة القانون، والحفاظ على أملاك الدولة.