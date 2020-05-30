أجهزة محافظة مطروح تتابع التزام السائقين بارتداء الكمامة

طالب المحافظ بالتنبيه على جميع المواطنين ارتداء الكمامة عند دخول الاماكن العامة

بدأت أجهزة محافظة مطروح متابعة التزام جميع السائقين والركاب بارتداء الكمامة، بناء على تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتباعة الالزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورنا.

وتفقد الدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح موقف سيارات الأجرة وأتوبيس غرب الدلتا بالكيلو 2 بمدينة مرسى مطروح لمتابعة التزام جميع السائقين عدم تحميل أي ركاب إلا بعد الالتزام بارتداء الكمامة.

وشدد على جميع السائقين الالتزام بتلك الإجراءات وارتداء الكمامات مع محاسبة أي مقصر منعا لانتشار الفيروس وتعاون الجميع من أجل المرور بتلك المرحلة والحفاظ على سلامة وصحة المصريين، كما وجه لمدير المواقف ومدير موقف شركة أتوبيسات غرب الدلتا بتكثيف جهود النظافة.

وبدوره طالب اللواء خالد شعيب بضرورة التزام جميع العاملين العائدين من إجازة العيد من خارج محافظة مطروح عزل أنفسهم لمدة أسبوع مع متابعتهم بصفة مستمرة، مشدداً على ضرورة التزام جميع أهالى مطروح بالإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة المواطنين .

وطالب شعيب كذلك بالتنبيه على جميع المواطنين بارتداء الكمامة عند دخول الأماكن العامة كالأسواق والمحلات ووسائل النقل والمواصلات وغيرها، مع عدم السماح بدخول أي من العاملين والمواطنين إلى داخل الجهات الحكومية كمجالس مدن ومديريات وغيرها من المنشآت إلا بارتداء الكمامة.

سيتم فتح منفذ لبيع الكمامات والمطهرات بجوار ديوان المحافظة

واوضح محافظ مطروح أنه سيتم فتح منفذ لبيع الكمامات والمطهرات بمدخل حديقة الغزالة بجوار ديوان عام المحافظة، مع التزام جميع العاملين العائدين من إجازة العيد من خارج المحافظة عزل أنفسهم لمدة أسبوع مع متابعتهم بصفة مستمرة والتنبيه عليهم بالتوجه إلى أقرب مستشفى مختص حال ظهور أى أعراض مرضية.