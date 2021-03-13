طاقة

أجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها

ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام يزيد من الاستهلاك
عمر سالم 10:37 ص, السبت, 13 مارس 21 10:37 ص, السبت, 13 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

يعتقد الكثير من المواطنين أن بعض الأجهزة الكهربائية تتوقف عن استهلاك الكهرباء عند غلقها حتي حال عدم نزع الفيشة من المصدر الكهربائي وهو ما يؤدى إلى زيادة قيمة فواتير الكهرباء.

وتنشر المال معلومات عن تلك الأجهزة وكيفية التعامل معها ، مع زيادة وعي المواطنين وحثهم على ترشيد الاستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية :-

تراجع-مبيعات-الأدوات-المنزلية-والأجهزة-الكهربائية-بسبب-«كوررنا».jpg
تراجع مبيعات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بسبب «كوررنا»

1-ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام يزيد من الاستهلاك :

نزع فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من أنواع الشواحن، حيث أن استمرار الفيشة في مقبس الكهرباء بدون جهاز المحمول يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدرة “وهو ما يسمى وضع الاستعداد”، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر في الكهرباء.

اقرأ أيضا  «الكهرباء» تعيد طرح ممارسة تطوير منطقة شق الثعبان على الشركات المحلية

2-وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة:

غلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب، حيث أنه بالرغم من غلقه يستهلك طاقة كهربائية مهدرة “وهو ما يسمى وضع الاستعداد”، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر في الكهرباء.

3- الأجهزة ذات “التايمر”مثل الميكروويف تستهلك كهرباء بشكل كبير إذا لم يتم فصلها .

اقرأ أيضا  وزير البترول: نستهدف الوصول بصادرات «التعدين» إلى 10 مليارات دولار سنويا بحلول 2040

 4- الأجهزة التى تعمل من خلال “الفيشة”مثل المراوح والخلاطات، احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة بشكل كبير جداً.

يذكر أن أسعار الكهرباء للقطاع المنزلى تشمل محاسبة المنازل على استهلاك الكهرباء للشريحة الأولى (من صفر إلى 50 كيلووات) بسعر 38 قرشا لكل كيلووات، والثانية (من 51 إلى 100 كيلووات) تحاسب بسعر 48 قرشا للكيلووات ، والثالثة وتستهلك من (101 حتى 200 كيلو) تحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات.

وتحاسب الشريحة الرابعة من (201 إلى 350 كيلووات) بسعر 96 قرشا ، والخامسة من (351 إلى 650 كيلووات) بسعر 118 قرشا للكيلو ، والسادسة من (651 إلى ألف كيلووات) تم تثبيتها عند 140 قرشا، والسابعة التى تزيد على 1000 كيلووات تباع بسعر 145 قرشًا تم تثبيتها

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

ارتفاع أسعار البترول 2.5% لتوقع بانخفاض تخمة المعروض وهبوط الدولار

خالد بدر الدين 1:54 ص, الجمعة, 12 مارس 21

وزير البترول: نستهدف الوصول بصادرات «التعدين» إلى 10 مليارات دولار سنويا بحلول 2040

سمر السيد 11:18 م, الخميس, 11 مارس 21

أسعار البترول تقترب من 69 دولار للبرميل لتزايد التفاؤل بتعافى الاقتصاد العالمى

خالد بدر الدين 1:29 م, الخميس, 11 مارس 21

أرباح «لوك أويل» الروسية للنفط تنكمش إلى 398 مليون دولار الربع الأخير لـ 2020

أحمد فراج 3:44 م, الأربعاء, 10 مارس 21

البترول تعلن بدء سريان صفقة تسوية نزاع مصنع إسالة دمياط

نسمة بيومي 1:15 م, الأربعاء, 10 مارس 21

سعر البترول يتراجع عالميًا مع قيام المستثمرين ببيع الخام لجني الأرباح

أحمد فراج 11:38 ص, الأربعاء, 10 مارس 21