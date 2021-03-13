أجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها

ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام يزيد من الاستهلاك

يعتقد الكثير من المواطنين أن بعض الأجهزة الكهربائية تتوقف عن استهلاك الكهرباء عند غلقها حتي حال عدم نزع الفيشة من المصدر الكهربائي وهو ما يؤدى إلى زيادة قيمة فواتير الكهرباء.

وتنشر المال معلومات عن تلك الأجهزة وكيفية التعامل معها ، مع زيادة وعي المواطنين وحثهم على ترشيد الاستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية :- تراجع مبيعات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بسبب «كوررنا»

1-ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام يزيد من الاستهلاك :

نزع فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من أنواع الشواحن، حيث أن استمرار الفيشة في مقبس الكهرباء بدون جهاز المحمول يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدرة “وهو ما يسمى وضع الاستعداد”، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر في الكهرباء.

2-وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة:

غلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب، حيث أنه بالرغم من غلقه يستهلك طاقة كهربائية مهدرة “وهو ما يسمى وضع الاستعداد”، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر في الكهرباء.

3- الأجهزة ذات “التايمر”مثل الميكروويف تستهلك كهرباء بشكل كبير إذا لم يتم فصلها .

4- الأجهزة التى تعمل من خلال “الفيشة”مثل المراوح والخلاطات، احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة بشكل كبير جداً.

يذكر أن أسعار الكهرباء للقطاع المنزلى تشمل محاسبة المنازل على استهلاك الكهرباء للشريحة الأولى (من صفر إلى 50 كيلووات) بسعر 38 قرشا لكل كيلووات، والثانية (من 51 إلى 100 كيلووات) تحاسب بسعر 48 قرشا للكيلووات ، والثالثة وتستهلك من (101 حتى 200 كيلو) تحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات.

وتحاسب الشريحة الرابعة من (201 إلى 350 كيلووات) بسعر 96 قرشا ، والخامسة من (351 إلى 650 كيلووات) بسعر 118 قرشا للكيلو ، والسادسة من (651 إلى ألف كيلووات) تم تثبيتها عند 140 قرشا، والسابعة التى تزيد على 1000 كيلووات تباع بسعر 145 قرشًا تم تثبيتها