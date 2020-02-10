أجهزة المدن الجديدة تنتظر تسعير الهيئة لأراضى «التخصيص الفورى»

شهدت آلية التخصيص الفورى التى تعتمد عليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى طروحاتها خلال الفترة الماضية إقبالا كبيرًا من جانب المستثمرين، وذلك فى ظل سرعة الحصول على أراضٍ دون انتظار طروحات عامة أو مزاد مظاريف مغلقة.

وفى أقل من عام على انطلاق الآلية الجديدة تلقت هيئة المجتمعات العمرانية طلبات تخصيص بلغت حوالى 2174، وذلك بمساحة 16.8 ألف فدان، كما انتهت من البت فى حوالى 1200 طلب، وذلك بمساحة 11 ألف فدان تقريبًا، وفقًا للدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية.

وترصد «المال» فى ملفها خطط بعض أجهزة المدن للأراضى التى تستعد لطرحها ضمن آلية التخصيص الفورى، وكذلك الأنشطة التى تستحوذ على طلبات المستثمرين فى تلك المدن، واعتمد الرصد على التنوع الجغرافى للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

العبور تستعد لطرح 30 قطعة

يستعد جهاز مدينة العبور إلى إضافة 30 قطعة جديدة للطرح على المستثمرين ضمن آلية التخصيص الفورى بأنشطة عمرانية مختلفة، بمساحات من 300 إلى 400 متر مربع وفقًا للمهندس أحمد عمران رئيس الجهاز.

وقال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تخصيص 70 قطعة أرض ضمن آلية التخصيص الفورى بالمدينة، من بداية تفعيل آلية التخصيص، بحصيلة إجمالية مليار ونصف جنيه.

وأضاف عمران، لـ»المال» أن الجهاز تلقى 200 طلب من المستثمرين بتخصيص قطع أراض بأنشطة عمرانية، وتجارية، وإدارية، وخدمية، موضحًا أنه تم البت فى 70 وفى انتظار موافقة الهيئة على 130 طلبًا.

وأوضح أن 15 شركة سددت جدية الحجز المقررة بـ%10 من إجمالى سعر الأرض لـ15 قطعة بمساحات مختلفة بقيمة 35 مليون جنيه، لافتًا إلى أن إجمالى مبيعات الأراضى بلغت 350 مليون جنيه.

وأوضح أن مساحة قطع الأراضى المخصصة تراوحت من 300 متر مربع إلى 8 أفدنة، مشيرا إلى أن أسعار المتر التجارى تراوحت من 14 إلى 17 ألفًا.

ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم بدراسة 80 طلبا من إجمالى الطلبات المقدمة من المستثمرين.

وأشار إلى أن موازنة الجهاز خلال العام المالى الجارى 2019/ 2020 بلغت مليارًا و87 مليون جنيه، نفذوا منها %46 من إجمالى الخطة، لافتًا إلى أنها بلغت فى 2018/ 2019 مليارًا و400 مليون جنيه، وتم تنفيذها بالكامل.

أسيوط الجديدة ترسل بيانات 10 قطع للمجتمعات العمرانية

قالت المهندسة جيهان عمار، القائم بأعمال رئيس جهاز أسيوط الجديدة، إن جهاز المدينة أرسل إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 قطع جديدة ضمن آلية التخصيص الفورى، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم حاليًا بمرحلة التسعير تمهيدًا لطرحها على المستثمرين.

وأضافت عمار فى تصريحاتها، أن الأراضى تشمل أنشطة مختلفة بين تجارى، وإدارى، وسكنى، وكذلك أراضٍ مختلطة متوقعة أن تنتهى الهيئة من عملية تسعيرها خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن مساحة القطع التى تم إرسالها تتراوح بين ألفى متر مربع إلى فدانين تقريبًا.

وأشارت رئيس جهاز المدينة، إلى أن هناك 60 طلبا من مستثمرين للحصول على أراض داخل المدينة لتنفيذ أنشطة مختلفة، تم البت فى 40 طلبا من إجمالى الطلبات المقدمة.

ولفت إلى أن شركة مبانى إداريس حصلت على قطعة أرض بمساحة 31.5 فدان تقريبًا ضمن الآلية الجديدة، لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل، وذلك بسعر 865 جنيها للمتر المربع، وتنتظر حاليًا الانتهاء من القرار الوزارى تمهيدًا لطرح المشروع للبيع، بالإضافة إلى شركة أخرى حصلت على سبعة فدادين بسعر 1050 جنيها تقريبًا.

التجارية الأكثر رواجاً فى الشروق

قال المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة، إن الجهاز أرسل إلى الهيئة 40 قطعة أرض تترواوح مساحتها بين الف متر مربع الى 3 فدان أنشطة متنوعة تلقى 115 طلبًا من المستثمرين لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة ما بين عمرانى متكامل وتجارى إدارى وخدمى وطبى، لافتًا إلى أنه تم البت فى 44 طلبا، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم بدراسة باقى الطلبات.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 44 قطعة أرض بنظام التخصيص الفورى بمدينة الشروق، بإجمالى استثمارات 1.1 مليار جنيه.

وأوضح الغيطى أن 44 شركة سددت جدية الحجز لقطع الأراضى المخصصة لهم بنسبة %10 من إجمالى سعر الأرض، وتم استخراج قرار مجلس إدارة الهيئة لعدد 3 شركات، من ضمنهم الشركة المصرية الألمانية لاستكمال سداد الـ%25 من قيمة الأرض.

وأشار إلى أن أسعار قطع الأراضى المخصصة تراوحت من 9 إلى 13 ألف جنيه للمتر التجارى، لافتا إلى قطع الأراضى بالنشاط التجارى كانت صاحبة النصيب الأكبر من إقبال المستثمرين.

14 شركة تسدد مقدم جدية الحجز بدمياط الجديدة

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 14 قطعة أرض بنظام التخصيص الفورى بمدينة دمياط الجديدة، بإجمالى استثمارات 600 مليون جنيه.

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز المدينة لـ»المال»، إن الجهاز تلقى 120 طلبا من المستثمرين بتخصيص قطع أراض بأنشطة عمرانية وتجارية وإدارية وخدمية، وتم البت فى 14 منها.

وتابع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن الجهاز يقوم حاليا بترفيق عدد 6 قطع أراضٍ بالمدينة، استعدادًا لطرحها على المستثمرين بأنشطة متنوعة، ما بين عمرانى متكامل، ونوادٍ، ومدارس، ومحطة تموين سيارات، لافتا إلى أن مساحة القطع تتراوح بين 7 آلاف متر إلى 9 أفدنة.

وأوضح رجب أن 14 شركة سددت جدية الحجز لقطع الأراضى المخصصة لهم بنسبة %10 من السعر بقيمة 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تدرس باقى الطلبات المقدمة من المستثمرين.

وأشار إلى أن مساحة الأراضى المخصصة بين ألفى متر إلى 14 فدانا، لتنفيذ مشروعات مختلفة، من ضمنها فندق، ونادٍ اجتماعى، ومحطات تمويل سيارات، بالإضافة إلى قطع تجارى إدارى سكني، لافتا إلى أن سعر المتر يتراوح من 30 ألف جنيه تجارى إدارى، و4 آلاف جنيه للتعليم، و2500 جنيه للنادى.

5 آلاف متر مربع أقصى مساحة بالمنيا الجديدة

يستعد جهاز مدينة المنيا الجديدة لطرح قطع أراض خلال الفترة القادمة، بمساحات تصل إلى 5 آلاف متر، بنظام التخصيص الفورى، وفقاً للمهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز والذى قال إن المدينة بها العديد من المساحات بأنشطة متنوعة التى يمكن طرحها على المستثمرين.

وأضاف مصطفى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تخصيص 12 قطعة أرض بنظام التخصيص الفورى بمدينة المنيا الجديدة، بإجمالى استثمارات 100 مليون جنيه، لافتا إلى أن المدينة بها العديد من المساحات بأنشطة متنوعة التى يمكن طرحها على المستثمرين.

وأضاف أن الجهاز تلقى 42 طلبًا من المستثمرين بتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة عمرانية وتجارية وإدارية وخدمية وطبية، وتم البت فى 12 منها، وفى انتظار موافقة الهيئة على باقى الطلبات، والتى تبلغ حوالى 30.

وأوضح مصطفى أن 12 شركة سددت جدية الحجز لقطع الأراضى المخصصة لهم بنسبة %10 من إجمالى سعر الأرض، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم حاليا بدراسة باقى الطلبات.

وأضاف أن مساحة الأراضى المخصصة بين 3 آلاف متر إلى 110 أفدنة، لتنفيذ مشروعات مختلفة من ضمنها مستشفى، وكمبوند، ومطاعم، مشيرا إلى الطلبات التى تم البت فيها شملت 5 قطع عمرانى متكامل بمساحات تتراوح بين 11 فدانًا إلى 110 أفدنة، موضحا أن أسعار القطع تراوحت من 1050 إلى 5660 جنيها.

وتابع رئيس جهاز المنيا الجديدة، أن قطع الأراضى المخصصة للمستثمرين موجودة بمركز المدينة، والمنطقة السياحية الثانية، ومنطقة الخدمات الإقليمية، والحى المتميز، والمركز الترفيهى، وأرض المعارض، ومركز خدمات المدينة.

أخميم الجديدة تطلب اعتماد 10 قطع للتخصيص

يستعد جهاز أخميم الجديدة لعرض أراضٍ بأنشطة مختلفة تجارى وتعليمى ومعاهد وجامعات على المستثمرين بآلية التخصيص الفورى، وفقًا للمهندسة يسرا أحمد معاون رئيس جهاز المدينة.

وأضافت لـ»المال» أن الجهاز أرسل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القطع المراد طرحها، وفى انتظار موافقتها على تلك الأراضى، تمهيدًا لإضافتها إلى الخريطة الاستثمارية للمدينة.

وأوضحت معاون رئيس الجهاز، أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على أراض فى المدينة بلغ حوالى 7 طلبات، تم البت فى 3 منها.

وأشارت إلى أن هناك طلبًا وحيدًا سدد مقدم حجز، والذى بلغ نسبته %10، مشيرًة إلى أن إجمالى المساحة المراد تخصيصها تبلغ حوالى 1.1 فدان تقريبًا.

وأكدت أنه فور الانتهاء من توصيل أعمال المرافق، وكذلك الانتهاء من تنفيذ محطة المحولات الكهربية من جانب وزارة الكهرباء، سيتم تقديم العديد من طلبات التخصيص، نظرًا لأن المدينة تطل مباشرة على النيل بمحافظة سوهاج، وهو ما يعطيها ميزة أمام المستثمرين، خاصة فى ظل العديد من الاستفسارات عن موعد انتهاء أعمال المرافق.

ولفتت معاون رئيس الجهاز، إلى أن هناك أكثر من 100 مستثمر صناعى تقدموا بطلب إلى المدينة للحصول على أراض صناعية ضمن 520 قطعة طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة أخميم الجديدة على مساحة 205 أفدنة.

وأكدت أن الأراضى مقسمة على 512 قطعة، تضم مصانع خفيفة ومتوسطة، بالإضافة إلى منطقة معارض، مشيرة إلى أن الطلبات المقدمة إلى جهاز المدينة يتم دراستها بالكامل من خلال التمويلات الخاصة بالمشروع، وكذلك الجدوى الاستثمارية لها.

35 طلباً بانتظار الموافقة فى 15 مايو

تقدم 35 مستثمرًا للحصول على أراضٍ ضمن التخصيص الفورى لمدينة 15 مايو، وفقًا للمهندس السيد همام رئيس الجهاز، مؤكدًا أن الأراضى التى تقدم لها المستثمرون تشمل أنشطة مختلفة بين عمرانى متكامل، وتجارى، وإدارى، تمت الموافقة على طلب وحيد فقط لصالح شركة الهاشمى على مساحة 4.5 فدان.

وقال رئيس الجهاز إن هناك 10 شركات سددوا مقدم حجز الأراضى بأنشطة تعليمية بين معاهد ومدارس خاصة، وكذلك وتجارية وإدارية، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من مساحات الأراضى التى يتم ترفيقها تمهيدًا لإرسالها إلى الهيئة لطرحها ضمن الخريطة الاستثمارية للمدينة.

وأضاف همام أن سعر المتر المربع للأنشطة التعليمية يصل إلى 5500 جنيه، والتى تتضمن معاهد، ومدارس، فى حين يصل سعر المتر للقطاع التجارى إلى 10 آلاف جنيه داخل المدينة، وتتراوح أسعار التجارى بين 7 إلى 8.5 ألف جنيه.

صفقة واحدة فى بورسعيد الجديدة

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد الجديدة “سلام”، إن جهاز المدينة استقبل طلبًا واحدًا للحصول على قطعة أرض بنظام التخصيص الفورى المباشر على مساحة 40 فدانًا، لإنشاء جامعة باستثمارات تقدر بحوالى 160 مليون جنيه.

وأضاف سمير، خلال تصريحات لـ”المال”، أن الطلب حصل على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية بعد دراسته ودخوله لجنة التسعير التى حددت المتر بنحو 705 جنيهات، لافتا إلى أن المستثمر قام بسداد %10 جدية حجز، أى ما يقدر بحوالى 16 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المدينة تتمتع بمساحات شاسعة من الأراضى نظرًا لأنها لا تزال جديدة، لافتا إلى أنها كانت مخططة على مساحة 16 ألف فدان، ولكن بعد صدور القرار الوزارى رقم 589 بنهاية 2019 بضم امتداد حوالى 8000 فدان، أصبح إجمالى المدينة حاليا يقدر بحوالى 24 ألف فدان.

وأفاد معاون رئيس الجهاز، أن مساحات الأراضى الشاسعة بالمدينة فرصة لأى مستثمر للحصول على قطع أراضى لتنفيذ مشروعات متنوعة الأنشطة ما بين سياحى أو سكنى أو تجارى أو إدارى أو جامعة ومدارس، لافتًا إلى أن الموقع الساحلى للمدينة يجعلها أكثر تميزا بالأنشطة السياحية من بناء قرى سياحيها بها.

السكنى يستحوذ على النصيب الأكبر بمدينة ناصر الجديدة

قال المهندس ياسر رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديد “غرب أسيوط”، إن طلبات المستثمرين بتخصيص قطع أراض لهم بآلية التخصيص المباشر، وصل إلى 16 طلبا متنوعا بين نشاط عمرانى، وإنشاء جامعة، وأخرى بين تجارى وإداري.

وأضاف رمضان خلال تصريحات لـ”المال”، أن الأنشطة العمرانية كانت الأكثر استحواذًا على طلبات المستثمرين التى استقبلها جهاز المدينة يليها التعليمية.

وأشار رمضان إلى أن الطلبات المقدمة تمت الموافقة عليها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالى تكلفة استثمارية تقدر بـ1.6 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الطلبات تنتظر فقط إجراءات التخصيص من مجلس الإدارة.

وأفاد رئيس الجهاز، أنه تم تخصيص مساحة 77 فدانًا لإنشاء مشروع بورتو أسيوط، وهو منتجع سياحى عمرانى ترفيهى متعدد الأنشطة.

وتابع أنه تم تخصيص مساحة 105 أفدنة خاصة بشركة الإسكان والتعمير، كما تم تخصيص أراض على مساحات 17 و 81 فدانًا لإنشاء أنشطة متنوعة ومختلفة بين تجارى وإدارى.

وأوضح رمضان، أن الجهاز يقوم بعملية ترفيق لباقى الأراضى لتكون جاهزة لطلبات استثمارية، لافتا إلى أن غرب أسيوط تعد من المدن الواعدة لجذب الاستثمارات.

100 فدان حجم المطلوب فى المنصورة الجديدة

قال المهندس محمد رجب، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن الجهاز استقبل 9 طلبات من المستثمرين للحصول على قطع أراضٍ بآلية التخصيص المباشر بتكلفة استثمارية تقدر بـ740 مليون جنيه.

وأضاف رجب خلال تصريحات خاصة لـ «المال»، أنه قد تمت الموافقة على إجراءات التخصيص من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ 9 قطع أراضى بعد سداد %10 جدية حجز حوالى 74 مليون جنيه.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن إجمالى مساحة الأراضى المراد تخصيصها بآلية الأمر المباشر تصل إلى 100 فدان، لافتًا إلى أن الجهاز يقوم بترفيق الأراضى تمهيدًا لطرحها على المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بالمنصورة الجديدة.

وأوضح أن الأنشطة بتلك الأراضى تنوعت بين مشروعات تجارى وإدارى، وإنشاء محطة تموين سيارات، بالإضافة إلى إنشاء جامعات خاصة ومدارس.

محمود زكى وسحر نصر وخالد الأسمر