أجهزة المدن الجديدة تعيد النظر في الاستثمارات المستهدفة للعام المالى الجارى

اتجهت أجهزة عدة مدن عمرانية جديدة لإعادة النظر فى قيمة الموازنة المستهدفة للعام المالى الحالى، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما نتج عنه انخفاض قيمة المستهدفات لاتباع سياسة التركيز على المشروعات ذات الأولوية.

واتفق مجموعة من رؤساء الأجهزة مع رؤية الهيئة فى إمكانية تأجيل أى مشروعات لا تتسبب فى أزمات بالمدن، بخلاف عدم طرح أى أراضى لمشروعات جديدة إلا بوجود دراسة جدوى وتوافر اهتمام استثمارى.

وقال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إنها كانت تستهدف فى البداية استثمار 856 مليون جنيه وحصلت على الموافقات اللازمة، ولكن بعد فترة أعادت النظر فى الموازنة وتم تقليصها لنحو 600 مليون مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية.

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الجهاز سيركز خلال العام المالى الجارى على استكمال أعمال البنية التحتية فى الطرق وترفيق التوسعات الجديدة للمدينة، سواء فى الأجزاء السكنية أو الصناعية.

ونوه إلى أن المدينة ستعتمد على موارد هيئة المجتمعات بخلاف طرح أراض بنظام الانتفاع بجانب بيع أراض صناعية خلال الفترة الحالية لتدبير التمويلات المالية اللازمة.

خفض مخصصات سوهاج والفيوم.. والمنيا تترقب الاعتماد خلال أسابيع

وقال المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة إن موازنة الجهاز للعام المالى الحالى شهدت انخفاضاً بعد مراجعتها لتنخفض الاستثمارات المستهدفة من 151 إلى 113 مليون جنيه.

واستبعد تأثر الملاءة المالية لجهاز مدينة الفيوم الجديدة بعد خفض المستهدفات، خاصة وأن الجهاز يحقق المستهدفات الشهرية فى أعمال البنية التحتية والمرافق من شبكات الصرف والمياه والكهرباء والطرق.

ولفت إلى أن المدينة تترقب البت فى مناقصة ترفيق 200 فدان ضمن توسعاتها الصناعية بتكلفة تقارب 70 مليون جنيه، بعدما تقدمت نحو 19 شركة للمناقصة.

توجيهات لدمياط والمنصورة عن الطرح بلا دراسة جدوى

من جهتها قالت جيهان، عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إنه تمت الموافقة على تخصيص 200 مليون جنيه كاستثمارات للمدينة خلال العام المالى الجارى رغم أن الجهاز كان يطمح فى تخصيص نحو 600 مليون.

وأشارت إلى أن الجهاز سيعمل على رفع كفاءة الطريق الواصل بمدينة أسيوط القديمة، بخلاف استكمال أعمال الكهرباء والمرافق.

فى حين أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، انه حتى الآن لم يتم اعتماد الموازنة المستهدفة للمدينة للعام المالى الحالى، ويتم العمل بخطة عمل تستمر لمدة 55 يوما يتم بعدها العرض على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونوه إلى أن المدينة تستهدف استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، تخصص لأعمال البنية التحتية والمرافق، ومن المتوقع اعتماد الخطة خلال أسبوعين.

فى السياق نفسه، قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن قيمة الاستثمارات المستهدفة للأخيرة خلال العام المالى الحالى تبلغ 4.5 مليار جنيه، ستوظف لاستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق.

وأشار إلى أن الهيئة طالبت بعدم طرح أى مشروعات أو أراض جديدة فى المدينة بدون وجود دراسة جدوى شاملة للمشروع وتوافر اهتمام استثمارى بجانب القدرة على توفير المرافق والخدمات اللازمة.

ولفت إلى أن موازنة مدينة دمياط الجديدة خلال العام المالى الحالى ستبلغ 900 مليون جنيه لاستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق بجانب تسليم عدة مشروعات سكنية بالمدينة.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،عقد مؤخراً اجتماعاً موسعاً مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، طالب خلاله بضبط منظومة العمل لتحقيق أعلى معدلات الأداء، وإعادة توزيع العمالة بما يتناسب مع حجم أعمال المشروعات بكل مدينة، وضبط النفقات، وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية، وتغطية الفجوات التمويلية.

وطالب «الجزار» قيادات المدن الجديدة بوضع رؤية تنموية، وخطة استثمارية، وقيام كل جهاز مدينة بالعمل على توفير موارد تمويل دائمة لتغطية نفقات الجهاز، وأعمال التنمية بالمدينة، مع إعداد تقرير شهرى عن الأداء.