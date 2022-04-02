تستعد أجهزة المدن الجدیدة، لاستقبال شهر رمضان المعظم، بعدد من الاجراءات، يأتى على رأسها مراقبة أسواق السلع الغذائية لمنع أى عمليات تلاعب فى الأسعار وكذلك توفير السلع، وعمليات تجميل الشوارع الرئيسية، وسط أحاديث عن وقف كافة الأنشطة تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بتقليل النفقات، واستمرار الاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة كورونا.

فى مدينة العبور قال المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس الجهاز، إن مدينة العبور الجديدة تشهد إقامة مجمع للشوادر يصل عددها لـ20 شادر، تشمل جميع السلع الغذائية والخضروات والفواكه.

وأشار الغيطى فى تصريحات لـ”المال”، إلى أن الشوادر التى ستقام تقع فى الحى الثانى بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم توفير 80 باكية بأسعار رمزية، لصالح الباعة الجائلين، لضبط المشهد العام فى المدينة، مضيفا ستكون هناك لجان لمراقبة الأوضاع ومحاسبة المخالفين.

وأكد، رئيس جهاز مدينة العبور أن الجهاز تواصل مع عدد من المستثمرين العاملين داخل المدينة من أجل تعليق الزينة وتجميل المدينة مع حلول الشهر الكريم لإدخال البهجة على نفوس الأهالى وزوار المدينة.

وحول الأنشطة والمسابقات التى تقام فى شهر رمضان الكريم، قال الغيطي: حتى الآن لم يتم تقرير إقامة مسابقات أو حفلات أو مسابقات داخل المدينة بسبب جائحة كورونا التى لم تنتهِ بعد وكذلك إستجابة لقرار مجلس الوزراء بترشيد النفقات.

فى أسیوط الجدیدة، قالت المهندسة جیهان عمار رئیس جهاز أسیوط الجدیدة، إن الجهاز قام بإنشاء منفذ لبیع السلع الغذائیة ومتطلبات شهر رمضان الكریم، وهو مفتوح منذ عدة أيام أمام الجمهور.

وأضافت عمار فى تصریحات لـ”المال” سنلتزم بجمیع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمراقبة الأسواق، خلال شهر رمضان الكریم، وسنعمل على تطبيقها بكل حزم، لضمان سلامة توفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة.

وأشارت رئیس جهاز أسیوط الجدیدة، إلى أن عملیة تجمیل تشهدها المدينة، عن طریق تعلیق زینة رمضان بالشوارع والمیادین الرئیسیة، لخلق حالة من الفرحة داخل نفوس الأهالى، خاصة فى ظل وقف العدید من الأنشطة خلال العام الماضى بسبب تداعیات كورونا.

وحول المسابقات التى ستنفذها المدینة، قالت عمار: جمیع المسابقات التى كان یتم طرحها فى شهر رمضان سنعمل على تنفیذها هذا العام مع الالتزام بخطة الدولة فى ترشيد النفقات، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتقرر تطبيقها كما شهد العام الماضى بنظام “الأون لاين” أو إقامتها دون الاخلال باجراءات السلامة، لضمان سلامة المتسابقین والحضور، أو عدم إقامتها من الأساس.

وفى الفیوم، قال المهندس طارق جمال الدين رئیس جهاز تنمیة الفیوم الجدیدة، إن الجهاز بدأ فى عملیة التواصل مع الشركات والمقاولین العاملین داخل المدینة منذ أیام، للتنبیة على مواعید العمل داخل المدینة، خاصة وأن أغلب الشركات تفضل العمل لیلا خلال شهر رمضان الكریم، مشیرا إلى أنه تم التأكید على ضرورة ضبط أوقات العمل.

وأضاف جمال الدين فى تصریحات لـ”المال”، لدینا منفذ كبیر تابع للقوات المسلحة، به جمیع السلع الغذائیة ومتطلبات شهر رمضان، كما أن المدینة بها سوق تجارى كبیر، سیعمل أیضا على توفیر كل متطلبات الأهالى.

وأشار رئیس جهاز الفیوم، إلى أن الجهاز سیعمل خلال شهر رمضان على متابعة الأسعار وكذلك سلامة المنتجات المقدمه للجمهور، من خلال حملات سیتم تنفیذها على مدار الیوم، داخل الأسواق.

وحول المسابقات الرمضانیة، قال جمال الدين إن الجهاز سیعمل على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء سواء فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا أو تقليل النفقات، مؤكدا أن الجهاز مستعد لاستقبال الشهر الكريم من خلال لجان تم اعدادها لمراقبة الأوضاع عن قرب.

وفى مدینة العاشر من رمضان قال المهندس أحمد عمران، إن الجهاز یعمل فى الوقت الحالى على تنفیذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتعامل مع شهر رمضان الكریم، واستعداد أجهزة المدن بكل لجانها، لضمان سلامة الأهالى من انتشار كورونا مره أخرى، وكذلك تطبيق عمليات ترشيد الاستهلاك.

وأكد عمران فى تصریحات لـ”المال” أن الجهاز سيشكل لجان متابعة دوریة على مدار الیوم طیلة شهر رمضان لضمان تنفیذ الاجراءات الاحترازیة، كذلك متابعة توفير السلع وضمان جودتها وأسعارها.

وأوضح، كل الفاعلیات التى شملها قرار مجلس الوزراء سیتم إیقافها، بإستثناء المسابقات الرمضانیة والتى ندرس حالیا تنفیذها للعام الثانى بنظام “الأون لاین”، مشیرا إلى تقدیم جوائز للفائزین بهذه المسابقات والتى ستكون فنیه ثقافیة دینیة علمیة.

يذكر أن شركة عقارية كبرى تعمل بالمدينة وبالتعاون مع شباب القافله الطبية المجانية الشهرية بالعاشر من رمضان سيعملان على توزيع ما يقرب من 1000 وجبة ساخنة يوميا و1000 شنطة خيرية يوميا لصالح الأيتام والأرامل والأكثر احتياجا فى المدينة.

وقال المهندس محمد مصطفى رئیس جهاز حدائق أكتوبر، إن الأسبوع الماضى شهد إقامة معرض أهلا رمضان داخل المدینة، مشیرا إلى أن الجهاز عمل على تشكيل لجان متابعة دورية من كافة التخصصات لضمان مواجهة أى عقبات أو مخالفات.

وأشار مصطفى فى تصریحات لـ”المال”، إلى أن المعرض سیخضع لرقابة الجهاز بشكل كامل لضمان توفير السلع وضمان جودتها وأسعارها، لصالح سكان مدينة حدائق أكتوبر، مع المتابعة الدوریة للاجراءات الاحترازية.

وأضاف رئیس حدائق أكتوبر: كما أن الأسبوع الحالى سیشهد عملیة تجمیل وتزیین للمدینة استقبالا لشهر رمضان الكریم، وهى خطوات بمبادرة تقدمت بها عدد من الشركات التى تعمل داخلال المدینة.

واستكمل: نتمنى أن يتم السماح بإقامة الأنشطة والمسابقات الرمضانية خلال العام، لكن توجيها مجلس الوزراء أكدت على ضرورة الحفاظ على الاجراءات المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، كذلك تقليل النفقات داخل أجهزة الدولة بشكل كامل.

كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أكد خلال الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية،أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإعداد تصورات للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة، واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والإقتصاد المصرى.

ولفت فى هذا الصدد إلى صدور توجيهات لوزارة المالية بالاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية والقادمة فى أسعار المواد التى يتم استيرادها من الخارج.

وكذلك توجيهات لوزارتى الداخلية والتموين، وباقى الأجهزة الرقابية، بالمتابعة المستمرة لتوافر السلع، وضمان عدم نقص أى سلعة، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

واستعرضت لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، خلال اجتماعها، تقريراً حول جهود الحكومة فى توفير السلع الأساسية بالأسواق.

حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تقوم بتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين، من خلال 169 معرضًا بمختلف المحافظات.

كما تدعم القوات المسلحة جهود توفير متطلبات المواطنين من السلع، بـ 202 منفذ ثابت، و1187 منفذاً متحركاً، كما تساهم وزارة الداخلية بـ 740 منفذاً ثابتاً، و190 منفذاً متحركاً.

يذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر تعليماته لكافة القطاعات بضرورة ترشيد النفقات، ووقف تنفيذ المشروعات التى لها مكون دولارى ولم يتم البدء فيها، كذلك وقف التعاقد على أى مشروعات جديدة لحين العبور من الأزمة العالمية الراهنة.