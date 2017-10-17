أجهزة الكمبيوتر والهواتف تسجل في 2018 أعلى معدل نمو منذ 2015‎

سمية كمال

اُصدرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة الأبحاث التسويقية “جارتنر” أن الشحنات العالمية من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية تتجاوزت 2.35 مليار وحدة في 2018، بزيادة قدرها 2.0 % عن عام 2017، وسيكون هذا أعلى نمو سنوي منذ عام2015 .





ومن المتوقع أن تعود مبيعات الهواتف المحمولة إلى نمو سنوي على مدى عام 2018، مع شحنات بلغ مجموعها 1.9 مليار وحدة. وستمثل الهواتف الذكية 86 % من إجمالي شحنات الهواتف النقالة في عام 2018، بزيادة 6 % عن عام 2017.





بالاضافة الي أبل اي فون X الذى توقعت ان يكون سائق المبيعات في أمريكا الشمالية والصين وأوروبا الغربية، على الرغم من ارتفاع سعره.





وقال رانجيت أتوال، مدير الأبحاث في غارتنر، انه يظهر أحدث استبيان للمستخدمين النهائيين عبر الإنترنت أن المستخدمين يعتمدون بقدر كبير على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الأجهزة اللوحية كما يفعلون على الهواتف الذكية.





مضيفًا ان 40 % من يستخدمون في الغالب جهاز كمبيوتر بنشاطهم اليومية مثل قراءة وكتابة رسائل البريد الإلكتروني ومشاهدة الفيديو، في حين أن 34 % في الغالب يستخدمون الهاتف الذكي لراحته أثناء التنقل.





