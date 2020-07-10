أجهزة الدولة تعلن احتضان طفلة «لقيطة» ورعايتها بعد أن أنكرها أهلها

بالتقاط أحد الموظفين لطفلة رضيعة من أحد شوارع محافظة القاهرة

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لاستغاثة تلقتها تتعلق بالتقاط أحد الموظفين لطفلة رضيعة من أحد شوارع محافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، أن المنظومة تلقت الاستغاثة من المواطن م . أ من خلال الرقم المختصر “16528”، يطلب فيها توفير حضانة لإيواء طفلة التقطها من أحد شوارع محافظة القاهرة.

وأوضح أن الطفلة لم تتجاوز يومها الرابع من العمر، وتعاني من صعوبة في التنفس، وقال إنه توجه إلى أحد المستشفيات لتوفير الرعاية الطبية المناسبة للطفلة، وقُوبِل بالرفض لعدم وجود مرافق لها.

وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أنه تم على الفور التنسيق مع الجهات المختصة لحل الشكوى على محورين.

المحور الأول هو اجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على الطفلة، وتم التنسيق مع الخط الساخن لمساعدة الحالات الحرجة بوزارة الصحة “137” لتوفير حضانة مناسبة لوضع الطفلة الصحي، وخاصة بعد إجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية الأولية لها.

ولفت إلى أنه تم على الفور توفير الحضانة المناسبة في مستشفى إمبابة العام، ومن ثم التواصل مع الدكتور محمد الصدفي مدير طوارئ مديرية الصحة في الجيزة لمتابعة وتقييم الحالة والإفادة بجميع المستجدات.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فيما يتعلق بالمحور الثاني أنه توفير الرعاية الاجتماعية الملائمة للطفلة، وحرص الزملاء في منظومة الشكاوى الحكومية، استكمالًا لاجراءات رعاية الطفلة وإيوائها، على متابعة وترقب صدور تقرير طبي مفصل بشأن وضع الطفلة الصحي تمهيدًا لإيداعها في إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة فور استقرار الحالة.