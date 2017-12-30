أجندة الاحداث السياسية.. 3 وزراء في 3 محافظات

سلوى عثمان تشهد مصر عددا من الأحداث غدا الأحداث، أبرز 3 جولات تفقدية منفصلة لثلاثة وزراء هم وزير البترول، والري والتموين، في محافظتين بالصعيد وثالث بجنوب سيناء وزراء وحكومة أعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أنه من المقرر أن…

سلوى عثمان

تشهد مصر عددا من الأحداث غدا الأحداث، أبرز 3 جولات تفقدية منفصلة لثلاثة وزراء هم وزير البترول، والري والتموين، في محافظتين بالصعيد وثالث بجنوب سيناء



وزراء وحكومة





أعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أنه من المقرر أن يزور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، غدًا الأحد، الأعمال الجاري تنفيذها لحماية جنوب سيناء من مخاطر السيول، لافتًا إلى أن الجولة تشمل مدينة نويبع لتفقد أعمال الحماية بوادي وتير ومناطق الصاعدة البيضاء والسمراء بالإضافة إلى تفقد أعمال الحماية التي تم الانتهاء منها بمدينة طابا ، وأضاف أن هذه الأعمال الجاري تنفيذها بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه هذا بالإضافة إلى الأعمال التي تمت خلال عام 2015 بوادي وتير بتكلفة إجمالية تصل إلى 225 مليون جنيه والتي تضمنت إنشاء 8 سدود و3 بحيرات حيث يعد وادي وتير من أخطر الأودية وأشدها تعرضًا لمخاطر السيول .

يزور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، محافظة أسيوط غدا ، لتفقد بعض أفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وبعض أفرع “جمعيتي” والوقوف على آخر المستجدات في قطاع التموين في المحافظة ، وقال وكيل وزارة التموين والتجارة بأسيوط محسن صالح – في تصريحات صحفية اليوم /الجمعة/ – إن الوزير سيلتقي غدا مع المحافظ المهندس ياسر الدسوقي ونواب البرلمان عن محافظة أسيوط للاستماع إلى أهم المشاكل التي تواجه قطاع التموين بالمحافظة والجهود التي تبذلها المحافظة لمحاربة الاتجار في السلع التموينية والقضاء على تجارة السوق السوداء وذلك لإيصال الدعم لمستحقيه.

تستقبل محافظة سوهاج غدا الأحد ، المهندس طارق الملا وزير البترول؛ لافتتاح عدد من المشروعات البترولية ويرافقه في الزيارة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، حيث تبدأ الزيارة بافتتاح الوزير محطة مصر للبترول بطريق سوهاج / أخميم، وبعد ذلك يتفقد مقر شركة بتروجاس بالاحايوة شرق – أخميم، ويحضر عرضا تقديميا من رئيس شركة الأنابيب عن السلامة والصحة المهنية، وعرضا تقديميا من رئيس شركة بتروجاس عن تشغيل البوتاجاز ويفتتح الخط الجديد ، ويتفقد الوزير في خلال الجولة المستودعات البوتاجاز الجديدة ومستودعات شركة بوتاجاسكو وتنتهي الزيارة ويتوجه إلى مطار سوهاج للمغادرة .





أحزاب وحركات ونقابات





أكد الدكتور عصام رمضان، أمين متطوعي الدفاع المدني، أن 150 ألفا من المتطوعين سيشاركون في تأمين الكنائس بمناسبة الاحتفال بأعياد رأس السنة ضمن الجهود الشعبية مع الأمن

وأوضح أن متطوعي الدفاع المدنى يمارسون دور الرصد للعناصر الإرهابية والإجرامية التي تستهدف الكنائس بهدف التأثير على نسيج الوحدة الوطنية الذي يعد أقوى مما يتخيل الإرهابيون الذين لا يريدون الاستقرار لمصر في ظل الصحوة التنموية التي تشهد بإقامة الكثير من المشروعات القومية الكبرى لإحداث انتعاشة حقيقية في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن عملية الرصد يعقبها إبلاغ الجهات الأمنية عن تحركات هذه العناصر التخريبية التدميرية .

أعلنت الغرف السياحية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، عن فتح باب تلقى طلبات التنازل عن الترشح وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجالس إدارات الغرف ومندوبيها لدى الاتحاد، وكذلك التظلمات من المستبعدين خلال يومى 31 ديسمبر الجارى و1 يناير المقبل

ومن المقرر أن تبت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار أحمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة، فى الطعون والتظلمات وتعلن لجنة فحص الطعون الكشف النهائى للمرشحين يوم 4 يناير 2018 ، يذكر أن لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوى، أعلنت إلزام الشركات بإخطار وزارة السياحة رسميا بالممثل القانونى للشركة للإدلاء بصوته فى انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبى الغرفة لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية والمزمع انعقادها يوم 15 يناير المقبل، قبل موعد إجراء الانتخابات فى موعد أقصاه يوم 8 يناير 2018



جامعات

يجري الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، غدًا، جولة يتفقد خلالها سير الفصل الدراسي الأول للطلاب بمجمع قاعات الامتحانات بالحرم الجامعي وبعض الكليات.

ويلتقي رئيس الجامعة، خلال جولته، بالأساتذة لمتابعة سير الامتحانات، كما يستطلع آراء الطلاب بشأن الأسئلة ، كانت كليات جامعة القاهرة أنهت كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2017/2018، وبدأت في 24 ديسمبر لتنتهي في 18 يناير 2018، وتبدأ بعدها إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين .



