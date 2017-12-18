أجندة الاحداث السياسية..الحكم في دعوى بطلان عمل أوبر وكريم

سلوى عثمان تشهد مصر عددا من الأحداث الهامة غدا الثلاثاء، أبرزهم الحكم في دعوى بطلان عمل أوبرا وكريم البرلمان يشهد غدا الثلاثاء ، مواصلة نظر لجان البرلمان للموضوعات المعروضة عليهم، حيث تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من…

سلوى عثمان

تشهد مصر عددا من الأحداث الهامة غدا الثلاثاء، أبرزهم الحكم في دعوى بطلان عمل أوبرا وكريم

البرلمان



يشهد غدا الثلاثاء ، مواصلة نظر لجان البرلمان للموضوعات المعروضة عليهم، حيث تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والخطة والموازنة مناقشة ومتابعة رؤية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء.

تناقش لجنة العلاقات الخارجية ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (563) لسنة 2017، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة رومانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات لدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة، الموقعة في بوخارست بتاريخ 19 /8/ 2017، فيما تناقش الشئون العربية العلاقات المصرية التونسية، والشئون الإفريقية باستكمال مناقشة موضوع دعم الرسالة الإعلامية المصرية تجاه شعوب القارة الإفريقية،بحضور وزير الثقافة، ورؤساء مجالس إدارات كل من: رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة للكتاب، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومدير المركز القومي للترجمة”.

وفى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يناقش الأعضاء كيفية الاعتماد على الذات في الإنتاج والتسويق وخلق مجتمع منتج ومصدر، وفى لجنة الطاقة والبيئة تواصل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن ما انتهي إليه تقرير مركز الرصد البيئي التابع للإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان والمعنى برصد الملوثات والمبيدات في مياه نهر النيل، وطلب الإحاطة المقدم من ة النائبة شيرين فراج، بشأن إقامة محطة معالجة صرف صحي مخالفة للاشتراطات البيئية بمحافظة القليوبية.

يناقش لجنة الزراعة مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد، و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون الاستثمار الزراعي، وفى طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، بشان صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 لتنظيم استيراد بعض السلع الإستراتيجية (القمح، الذرة، فول الصويا)، مما ترتب عليه إلغاء بعض اختصاصات الحجر الزراعي لفحص الرسائل الزراعية الواردة والصادرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن قيام الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بالقاهرة الكبرى برفع رسوم شغل المنافع بغرض الرسم واستغلال المياه لمراكب النزهة الصغيرة والمراكب الشراعية من 75 إلي 250 جنيها للمتر المسطح، وذلك بالمخالفة لقرار وزير الموارد المائية والري رقم 895 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 3/10/2016.

تشهد لجنة الشئون الدينية والأوقاف ، استكمال الحوار التشاورى الشفاف بين المؤسسات الدينية حول قوائم الظهور الإعلامي الديني والإفتاء، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن توقف البعثات (القوافل الدعوية) التي كانت تحضر من المحافظات المجاورة إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وفى لجنة الإعلام والثقافة والآثار يناقش الأعضاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، وفى لجنة السياحة والطيران المدني، تشهد مناقشة للوقوف على ما تم تنفيذه في مشروع تطوير منطقة هضبة أهرامات الجيزة، ومدى التزام جميع الوزارات والجهات المعنية بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التطوير، وتنفيذ التوصيات التي وردت بالتقرير الذي أعدته اللجنة في هذا الشأن خلال دور الانعقاد العادي الثاني.

تناقش لجنة الشئون الصحية، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن اختفاء حقن البنسلين طويلة المدى في الأسواق وتداولها بالأسواق السوداء، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن صدور لائحة جديدة بأسعار خدمات نقل الدم للجهات الحكومية الخاصة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبد الحميد، بشأن تدني الخدمات الصحية بمستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدوي، بشأن تدني حالة مستشفى طوخ المركزي بمحافظة القليوبية، وفى لجنة النقل والمواصلات طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن عدم استكمال سور السكة الحديد داخل مدينة “السنبلاوين – الدقهلية”.

يستمع أعضاء لجنة حقوق الإنسان، لبيان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف حول دور الوزارة في تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء توصية مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 15 من نوفمبر 2017 بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، وكذلك أهمية دور أئمة المساجد في تعميم الخطاب المعتدل وقبول الآخر وتعليم الشباب والصغار تعاليم الإسلام السمحة والتوعية بمعايير حقوق الإنسان .



وزراء وحكومة



يفتتح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فعاليات ورشة عمل “استراتيجية مكافحة التطرف فى مصر”، لمناقشة الإطار العام لاستراتيجية مصر 2030 لمواجهة التطرف من خلال بناء مجتمع قائم على العدالة والاندماج الاجتماعي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ، و يشارك في الفعالية د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وبمشاركة عدد من الوزراء المعنيين ورؤساء الجامعات المصرية وعمداء الكليات وممثلين من مجلس علماء مصر .

أحزاب وحركات ونقابات

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية الاجتماع السنوي الثالث عشر لمسؤولي التدريب والتطوير الإداري بالدول العربية تحت عنوان “نموذج وآليات حوكمة عملية التدريب”، بمقر المنظمة بالقاهرة خلال الفترة 19-20 ديسمبر 2017 ، و قال الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة، إن هذا الاجتماع يأتي ضمن سياسة واستراتيجية المنظمة المتمثلة في إثراء الفكر الإداري ونشر المعرفة والمعلومات والممارسات الإدارية الحديثة في الوطن العربي ، وسيكون الخبير والمتحدث الرئيسى خلال جلسات الاجتماع هو الدكتور أحمد صقر عاشور المدي العام الأسبق للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وأستاذ الإدارة بجامعة الإسكندرية ، ويشتمل الاجتماع على محاضرات متنوعة خلال الجلسات حول نموذج وآليات حوكمة عملية التدريب، ومعايرة عناصر ومكونات التدريب من منظور التوجه الحوكمي، وتخطيط وتفعيل وقياس مردود وعوائد منظومة حوكمة التدريب، وتحسين الحوكمة المؤسسية للتدريب، وإشكاليات حوكمة التدريب ومنظومة الإدارة والأداء المؤسسي ، وسيقوم المشاركون في الاجتماع بعرض خبراتهم وممارسات متميزة في مجال حوكمة التدريب. ويشارك في الاجتماع ممثلي خمس دول عربية الكويت، السعودية، سلطنة عمان، مصر، السودان، المغرب .

ينظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل ، غدا الثلاثاء ، مؤتمرا تحت عنوان “تعارض المصالح والخدمة المدنية.. التداعيات وآليات المواجهة”، وذلك بمشاركة الدكتور محمد هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والمستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والمستشار حسين حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور أحمد عبدالله النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي بدولة الإمارات، وحضور ممثلي كافة الوزرات والأجهزة المستقلة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لمحافظات الجمهورية ، و يهدف ىالمؤتمر إلى زيادة الوعي بمسألة تعارض المصالح وخطورتها على أداء الوظيفة العامة وكيفية إدارتها خاصة أنها تظل واحدة من أهم القضايا إن لم تكن أهمها على الإطلاق في أي استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ، و في نهاية المؤتمر سيتم توقيع برتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة قضايا الدولة، حيث يهدف البرتوكول إلى تنظيم سبل التعاون والعمل بين الطرفين لتحقيق أهدافهما المشتركة وصولاً للصالح العام .

ينظم مجلس بحوث العلوم الاجتماعية والانسانية والسكان التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورشة عمل حول “آليات مواجهة التطرف في مصر” غدا الثلاثاء ، وتتناول فعاليات الورشة الإطار العام لإستراتيجية مصر 2030 لمواجهة التطرف من خلال بناء مجتمع قائم على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة بشكل متزن ومتنوع؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة

كما تتضمن فعاليات الورشة عددًا من المحاور، منها: تمكين الأسرة من المحافظة على تماسكها وتلبية الاحتياجات المتكاملة لأفرادها، واستعادة الثقة في النظام التعليمي في مصر، وتدعيم الدور التنويري والثقافي والتربوي للمدارس والجامعات، وتفعيل دور المجتمع المحلى في مواجهة ظاهرة التطرف، وتطوير المؤسسة الدينية بحيث تندمج في قضايا التنمية والتقدم، وتمكين المجتمع المدني من تحقيق دور تنموي وتوعوي فعال في المجتمع المصري، وتوظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية في مواجهة ومكافحة التطرف والارهاب لتحقيق أقصى درجة ممكنة من الأمان المجتمعي ، ويشارك في فعاليات هذه الورشة عدد من الوزراء المعنيين كالتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعي، ورؤساء الجامعات المصرية وعمداء الكليات، وممثلين من مجلس علماء مصر، والمجلس القومي لمكافحة التطرف والارهاب، والمجلس القومي للمرأة، ومركز الدراسات الاجتماعية والجنائية .

محاكمات

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعد غد الثلاثاء النطق بالحكم ببطلان عمل شركتي أوبر وكريم في مجال نقل الركاب، وذلك في الدعوى المرفوعة من جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض التي تضم 3000 عضو ، وطالبت عريضة الدعوى التي قدمها للمحكمة المحامي خالد الجمال، وقف العمل في مجال نقل الركاب لحاملي رخص القيادة الخاصة (الملاكي بشركتي أوبر وكريم) لعدم حصولهم على رخصة القيادة المهنية لسائقي التاكسي الأجرة، وعدم انضمامهم لعضوية النقابة العامة للنقل البري، والتي بموجبها يتم تجديد رخص القيادة والتأمين عليهم بموجب المادة 254 في قانون المرور 121 لعام 2008 .



جامعات



تحتفل جامعة اﻻسكندرية غدا الثلاثاء ، بيوبيلها الماسي ومرور 75 عاما، على إنشائها ولمدة ثلاثة أيام بحضور لفيف من السادة الوزراء والمحافظين وجميع رؤساء الجامعات المصرية ، وتبدأ اﻻحتفالية بتحرك الموسيقى العسكرية مع فريق القادة والجوالة من كلية الهندسة متوجهة إلى إدارة الجامعة لتحية العلم ثم إلى مجمع العلوم اﻻنسانية، بالإضافة إلى أنشطة أخرى بجميع كليات الجامعة

وسوف يتم تكريم رموز الجامعة خلال اليومين الثانى والثالث من اﻻحتفالية بمكتبة اﻻسكندرية، وافتتاح معرض” جامعة الإسكندرية في صور” ومعرض يشتمل على أهم اﻻنجازات والأنشطة التي ساهمت فيها جامعة اﻻسكندرية .

تنظم كلية التمريض بجامعة القاهرة، يومي الثلاثاء والأربعاء 19، 20 ديسمبر الجاري، المؤتمر الدولي الخامس للكلية، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمرو عدلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ويقام المؤتمر بالتعاون مع جامعة بوب جونز بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان “تطوير الكفاءات الإكلينيكية في تخصصات التمريض: الإنجازات والآفاق” ، ويشهد رئيس جامعة القاهرة افتتاح المؤتمر بكلية التمريض، بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من كليات التمريض المصرية، والأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا .

تستعد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة لعقد مؤتمرها العلمي الدولي (الأزهر الشريف البناء المعرفي والأمن الفكري) ، غدا الثلاثاء بقاعة الأزهر للمؤتمرات برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ، و سيشهد حضورا متميزا لعلماء من شتى دول العالم، مشيرة إلى أن أهداف المؤتمر تتمثل في التعرف على ما يدرس في المادة الواحدة على مدار الصفوف وكذلك ما يدرس في المواد الشرعية والعربية في كل صف من المرحلة الإعدادية والثانوية والجامعية (والوقوف على إيجابيات وسلبيات البناء المعرفي الذي يتكون منه المحتوى الدراسي) إضافة إلى النظر في المواد الشرعية والعربية وموضوعاتها التي تدرس ، و أهداف المؤتمر تضمنت عدة تساؤلات للإجابة عليها تتلخص في: هل ما يدرس من مادة علمية في كل مرحلة يحقق الأمن الفكري؟ سواء فيما قبل الجامعي أو الجامعي وهل البناء المعرفي (المادة العلمية) في المواد الشرعية والعربية تتسم بالبناء المعرفي والمهاري والوجداني بما يحقق الأمن الفكري لأبناء وبنات الأزهر الشريف وهل هي مبنية على معايير المناهج الدولية؟ وهل هناك صبغة خاصة يتميز بها الأزهر الشريف؟ وهل المناهج تشتمل في مضمونها العلمي والوثائق القومية بالمفاهيم المتعددة .

تعقد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، غدا الثلاثاء ، ندوة تعريفية عن “برنامج ريادة الأعمال والإبداع” الممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والأكاديمية الملكية البريطانية للعلوم الهندسية، تحت رعاية عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، ومحمد أيمن عاشور عميد كلية الهندسة.

