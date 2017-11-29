أجندة الأربعاء: المولد النبوي بالأعلى للثقافة

إعداد – علي راشد:
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
من 12 ظ : 10 م
عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 39.
سينما الهناجر – مركز الابداع – المسرح الصغير – المسرح المكشوف – سينما أوديون 1-2-3 – الزمالك – نايل سيتي – مول العرب
6:00 مساء
أمسية بعنوان “المولد النبوي والثقافة المصرية”.
المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
ندوة بعنوان “فلسطين والذاكرة الشخصية”.
المركز القومي للترجمة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:30 مساء
العرض المسرحي “أكشن”.
مسرح متروبول – العتبة
8:00 مساء
العرض المسرحي “أرملة الصحراء” لفرقة الرقص المسرحي الحديث المصري.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
حفل فني لمركز تنمية المواهب.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
العرض المسرحي “الثامنة مساء”.
مسرح الغد – العجوزة
8:00 مساء
العرض المسرحي “قواعد العشق 40”.
مسرح قصر ثقافة أسوان
8:30 مساء
حفل غنائي للفنان علي الحجار.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك