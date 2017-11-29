ثقافة وفنون

أجندة الأربعاء: المولد النبوي بالأعلى للثقافة

إعداد – علي راشد:تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:  الموعد الفعالية المكا
29 نوفمبر، 2017 29 نوفمبر، 2017

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إعداد – علي راشد:

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

 

الموعد

الفعالية

المكان

من 12 ظ : 10 م

عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 39.

سينما الهناجر – مركز الابداع – المسرح الصغير – المسرح المكشوف – سينما أوديون 1-2-3  – الزمالك – نايل سيتي – مول العرب

6:00 مساء

أمسية بعنوان “المولد النبوي والثقافة المصرية”.

المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساء

ندوة بعنوان “فلسطين والذاكرة الشخصية”.

المركز القومي للترجمة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:30 مساء

العرض المسرحي  “أكشن”.

مسرح متروبول – العتبة

8:00 مساء

العرض المسرحي “أرملة الصحراء” لفرقة الرقص المسرحي الحديث المصري.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

حفل فني لمركز تنمية المواهب.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

العرض المسرحي “الثامنة مساء”.

مسرح الغد – العجوزة

8:00 مساء

العرض المسرحي “قواعد العشق 40”.

مسرح قصر ثقافة أسوان

8:30 مساء

حفل غنائي للفنان علي الحجار.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

 

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