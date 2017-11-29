ثقافة وفنون

أجندة الأربعاء: المولد النبوي بالأعلى للثقافة

إعداد – علي راشد:تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكا