أجندة الأحداث السياسية.. شكري في إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة

سلوى عثمان تشهد مصر عددا من الأحداث السياسية، غدا الأحد، يتصدرها زيارة وزير الخارجية سامح شكري، إلى إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة. وزراء وحكومة ــ يتجه وزير الخارجية سامح شكري، غدا، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للقاء نظيره الإثيوبي وركنا…

سلوى عثمان

تشهد مصر عددا من الأحداث السياسية، غدا الأحد، يتصدرها زيارة وزير الخارجية سامح شكري، إلى إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة.



وزراء وحكومة





ــ يتجه وزير الخارجية سامح شكري، غدا، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للقاء نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، في إطار متابعة التعاون الثنائي بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.

وتأتي الزيارة في إطار تحرك مصري جديد يستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، اتساقا مع منهج مصر الثابت خلال المرحلة السابقة في التعامل مع القضية من منطلق الالتزام الكامل ببنود الاتفاق الإطاري الثلاثي، وإبداء حسن النية والرغبة في بناء الثقة وإرساء دعائم التعاون، مع الحفاظ الكامل على مصالح مصر المائية المشروعة

ومن المنتظر أن يطرح شكري أفكارا ومقترحات تستهدف مساعدة الأطراف على اعتماد التقرير الاستهلالي المعد من جانب المكتب الاستشاري في أسرع وقت، لضمان الانتهاء من الدراسات الخاصة بالسد في نطاق الإطار الزمني المحدد في اتفاق إعلان المبادئ

ــ يلتقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف غدا الثلاثاء ، ومن المقرر أن يناقش المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناع والمستثمرين مع قطاع التموين، وبحث رؤية وطلبات المستثمرين من الوزارة خلال الفترة القادمة التي من شأنها تنشيط التجارة الداخلية واستقرار أسعار السلع بالأسواق .

ــ يفتتح المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ،و عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين بعد غد الثلاثاء مؤتمر “مؤسسة إعلامية ذكية متكاملة” والذي تنظمه مؤسسة الأهرام ، و يهدف المؤتمر إلى طرح ومناقشة رؤية الأهرام المستقبلية، وآليات تفعيل هذه الرؤية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية، وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات العامة وشركاء الأعمال.

ويحضر المؤتمر الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الأعلام، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبق ، وتعقد فعاليات المؤتمر بقاعة نجيب محفوظ في مؤسسة الأهرام، ويليها افتتاح معرض “الأهرام .. تاريخ وطن”، الذي يتزامن مع الاحتفال بمرور 142 عاما علي ميلاد المؤسسة .



جامعات



ــ تقيم جامعة القاهرة، غدا، احتفالية عيد العلم الـ 15، والتي يتم خلالها تكريم عدد من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية في عام 2016.

وتقام الإحتفالية في الرابعة مساءً بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ورجال الدولة.

وتطلق جامعة القاهرة اسم الراحل نجيب محفوظ على دورة عيد العلم هذا العام، تكريمًا لخريجيها الرواد ، وتبداً مراسم إحتفالية عيد العلم، بطابور عرض لمجلس الجامعة، ثم السلام الجمهوري، يليه تلاوة لبعض آيات من القرآن الكريم. ويلقي كلمة المكرمين الدكتور جمال عصمت الحاصل علي جائزة النيل، ثم كلمة الدكتور سعيد ضو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم يلقي رئيس الجامعة الدكتورمحمد عثمان الخشت كلمته، يليها عرض فيلم وثائقي عن الجامعة، لتبدأ بعدها مراسم تكريم 42 مفكراً وعالماً وباحثاً .

ــ تنطلق فعاليات مؤتمر “مشكلات التعليم في صعيد مصر.. الواقع والحلول”، غدا، وتنظمه كلية التربية في أسيوط، بالتعاون مع نقابة المعلمين، تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، وبمشاركة لفيف من أساتذة كليات التربية على مستوى الجمهورية، وعدد من المعلمين من محافظات الصعيد، لعرض المشكلات التي تعيق التعليم في الصعيد، ومحاولة إيجاد حلول مقترحة للتغلب عليها

و فكرة المؤتمر جاءت من خلال التفاعل المستمر بين الكلية ومديرية التربية والتعليم بأسيوط، التي من خلالها تم الوقوف على مشكلات عديدة يئن منها التعليم، وكان لابد من التصدي لهذه المشكلات لدراسة الواقع ومحاولة إيجاد الحلول.

ويذكر أن الأبحاث التي سيناقشها المؤتمر، عددها 22 بحثا، تقدم بها أساتذة كليات التربية على مستوى الجمهورية، ومعلمون من مختلف محافظات الصعيد، عرضوا خلالها المشكلات والحلول المقترحة لها .



محافظات



ــ تنظم مديرية الشباب والرياضة في الغربية، “الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني”، غدا، بنادي بسيون الرياضي، لقاء مفتوحا حول”أديان السماء لا للعنف لا للدماء” بمشاركة 110 من أعضاء الشعب البرلمانية بمراكز شباب بسيون وقطور وكفرالزيات، بحضور الشيخ محمد إبراهيم هواش، الواعظ العام وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ، وينفذ البرنامج بإشراف محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، علي الراعي وكيل الشباب، محمد جودة مدير إدارة البرلمان.