أجندة الأحداث السياسية .. رئيس مجلس النواب في السعودية

سلوى عثمانتشهد مصر عدد من الأحداث غدا الثلاثاء، أيبرزها زيارة رئيس مجلس النواب إلى السعودية لتعزيز العلاقات بين البلدين البرلمانيتوجه غدا الثلاثاء الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلمانى إلى المملكة العربية السعودية فى زيارة برلمانية تلبيةً للدعوة الموجهة من الدكتور عب

سلوى عثمان

تشهد مصر عدد من الأحداث غدا الثلاثاء، أيبرزها زيارة رئيس مجلس النواب إلى السعودية لتعزيز العلاقات بين البلدين



البرلمان





يتوجه غدا الثلاثاء الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلمانى إلى المملكة العربية السعودية فى زيارة برلمانية تلبيةً للدعوة الموجهة من الدكتور عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة.

وتهدف الزيارة، على حسب بيان صادر عن مجلس النواب، إلى بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى البرلمانى، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك ، ومن المقرر أن يعقد الوفد البرلمانى المصرى خلال هذه الزيارة عدداً من اللقاءات، مع كبار المسئولين فى المملكة العربية السعودية .

يتوجه وفداً من قيادات الشباب والرياضة بالغربية، للقاهرة لمناقشة قانون الهيئات الشبابية، غدا الثلاثاء،، ذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة.

يشارك الدكتور هشام الشريف ـ وزير التنمية المحلية، والمهندس خالد فهمى وزير البيئة، فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها.

وستستمع اللجنة للحكومة خلال الاجتماع بشأن الإجراءات والخطوات التى تم اتخاذها فى ملف القمامة والنظافة والمخلفات الصلبة بأنواعها وتدويرها، وما الذى تم من إجراءات فى سبيل إنشاء الشركة القابضة للقمامة والمخلفات.

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، اجتماعا بعد غد الثلاثاء، للتصويت النهائى على مواد مشروع قانون حماية المستهلك، بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وبعض ممثلى الحكومة من الوزارات المعنية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا غدا الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، بحضور ممثلى الحكومة من وزارات التنمية المحلية والبيئة والاستثمار والكهرباء وغيرها.



وزراء وحكومة





تزور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى غداً الثلاثاء ، محافظة قنا لتتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة فى إطار متابعة العمل بمشروعات الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى المقدر بـ 500 مليون دولار والذى تم تخصيصه لمحافظتى قنا وسوهاج لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى إقليم الصعيد.







أحزاب ونقابات





تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، اجتماعا لها ظهر غدا الثلاثاء، لمناقشة عدد من الشكاوى الخاصة بالأعمال الدرامية التى عرضت مؤخرا و تقرير لجنة الرصد والفحص.

و قال جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تلقت شكوى ضد عمرو الشوبكى بسبب مقال له “”فيديو الارهابى” يتضمن شائعات من شأنها بث الفتنة الطائفية بين نسيج الوطن ، و اللجنة ستناقش خلال اجتماعها غدا الشكوى المقدمة ضد الدكتور عمرو الشوبكى، مؤكدا أن المقال لا علاقة له بالنقد أو حرية الإعلام والفكر والتعبير ويحوى شائعات تمس وحدة الشعب المصرى والنسيج الوطنى ، وأوضح أن المقال لا يتضمن رأيا أو فكرا أو رؤية، لكن يتضمن شائعات تمس نسيج الشعب المصرى .

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، مائدة مستديرة ، غدا الثلاثاء ، لمناقشة ” مشروع قانون المسئولية الطبية، والذى يناقش فى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، ومن المقرر أن يشارك فى المائدة رئيس لجنة الشئون الصحية، محمد العمارى ومصطفى أبوزيد وأيمن أبو العلا، وممثلين عن وزارة الصحة والنقابات الطبية المهنية وخبراء ومجموعة من المجتمع المدنى المهتمين فى ذات المجال ، تستهدف المائدة دراسة مشروع القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للتوصل لتوصيات متفق عليها لتعزيز حقوق المرضى وحماية مهنة الطب والقائمين عليها .

قال صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الهيئة العليا للحزب، ستحسم بشكل كبير تعديلات اللائحة، غدا الثلاثاء، وذلك وسط استمرار الخلاف حول عدد من التعديلات المقترحة، منها صلاحيات رئيس الحزب، حيث طالب عدد من الأعضاء بتقليص صلاحيات الرئيس، كذلك شهدت المادة الخاصة بشكل النصاب القانوني المطلوب لدعوة الهيئة الوفدية للانعقاد، إضافة إلى مواد تتعلق بماهية المخالفات التي من الممكن أن تنسب للعضو ، وأضاف أن هناك مطالبات أيضا بعدم جواز ترشح رئيس الحزب، أكثر من مدتين في حياته، سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين، وهو الأمر المرفوض، حيث إنه إذا وجد فرق زمني بعد مدتين، فلا يوجد مانع لترشح الشخص مرة أخري، فتحديد عدد فترات ترشحه بها تعسف، وغير موجودة في كثير من قوانين العالم .

تستكمل نقابة الصناعات الهندسية، برئاسة المهندس خالد الفقي، مبادرة مصر “أمانة بين ايديك” برعاية وزارة القوى العاملة، غدًا، بعقد مؤتمر للجان النقابية للصناعات الهندسية، بمدينة 6 أكتوبر ، وقال خالد الفقي، رئيس النقابة العامة، إن الهدف من الحملة هو وضع آلية لحل المشكلات التي تحدث داخل المنشأة دون اللجوء للقضاء، وذلك في اطار توفير العمل اللائق ، المبادرة تستكمل خطتها بمؤتمر مدينة 6 أكتوبر ويعقبها مؤتمرات في كل من إدفو بأسوان ونجع حمادي بقنا .

يعقد الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، مؤتمر للمرأة العربية، غداً بالجامعة العمالية، يشارك فيه ممثلات عن المنظمات النقابية الأعضاء بالاتحاد العربي ، ومن المقرر، أن يستمر المؤتمر لمدة 4 أيام، ويتضمن زيارات ميدانية لمواقع العمل والمعالم السياحية في مصر .



جامعات





أعلنت جامعة طنطا عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة عميد كلية الطب وذلك غدا الثلاثاء الموافق 2/1/2018 حتى يوم الخميس 11/1/2018 ، وطبقًا للجدول الزمنى المرفق والمعتمد بتاريخ اليوم الاثنين 1/1/2018 من قبل اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الطب، يتم الإعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين يوم الخميس 11 يناير الجارى، وتخصيص يوم السبت 13 من الشهر ذاته لتلقى الطعون، على أن يتم فحصها وإعلان القائمة النهائية يوم الأحد 14 يناير ، وتخصيص يوم الأحد الموافق 21 يناير لفحص الملفات والمقابلات وتسليم التقرير النهائي