أجندة الأحداث السياسية.. تفتيش أمريكي بمطار القاهرة

سلوى عثمان تشهد مصر عددا من الأحداث غدا الأربعاء، أبرزها ختام الجولة التفتتشية الأمريكية الروتينية على مطار القاهرة البرلمان تناقش لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب 4 طلبات إحاطة مُقَدَمَة من النائب الوفدى، أحمد السجيني، رئيس اللجنة، تتضمن أهم المشاكل…

سلوى عثمان

تشهد مصر عددا من الأحداث غدا الأربعاء، أبرزها ختام الجولة التفتتشية الأمريكية الروتينية على مطار القاهرة



البرلمان

تناقش لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب 4 طلبات إحاطة مُقَدَمَة من النائب الوفدى، أحمد السجيني، رئيس اللجنة، تتضمن أهم المشاكل التي يعاني منها الشارع السكندري، وتنظر اللجنة طلبات الإحاطة غدا حول سوء إنارة الطرق وأزمة المواقف الرسمية والعشوائية للميكروباصات، وأزمة عدم توفير الشركة المسؤولة عن النظافة، بمحافظة الإسكندرية، المعدات الجديدة اللازمة للجمع و خطط ومحاور، واعتماد لمعالجة الازدحام، والتكدس المروري .



أحزاب وحركات ونقابات

يطلق المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، غدا الأربعاء، البرنامج التدريبى الأول ” لدعم القدرات والتوعية فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة “، الذى ينظمه المجلس ويستهدف المأذونين الشرعيين، ويستمر على مدار يومين.

وتفتتح البرنامج التدريبى الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس ، ويحاضر فيه المستشار حسام الدين شاكر، رئيس الاستئناف بالتفتيش القضائى بالنيابة العامة ، والدكتور عنتر سليمان استشارى الصحة النفسية والتنمية الذاتية، والدكتور عبد المحسن ديغم، أستاذ علم النفس وخبير التنمية البشرية، والمستشار مصطفى الحسينى، رئيس الاستئناف بمحكمة الإسكندرية ، و يناقش التدريب موضوعات زواج الأطفال بين الجوانب القانونية والاجتماعية، ومبادئ الإرشاد والإصلاح الأسرى، وإدارة الضغوط العملية ، ودور القاضى فى إيقاع الخلع، وأحكام الولاية على المال .

تنظم جمعية من أجل مصر بمحافظة الشرقية، غدا مؤتمر بعنوان” ضد الإرهاب وإستقرار الدولة المصرية” وذلك بمدينة الزقازيق ، وسوف يحضر الحفل عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة على رأسهم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، وعدد من أعضاء مجلس النواب وطلاب جامعة الزقازيق، وبرلمان شباب الشرقية.

تعقد اللجنة المشرفة على مسابقة التفوق الصحفي بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، اجتماعا يوم الأربعاء المقبل، مع محكمي مسابقة التفوق الصحفي التي تنظمها النقابة لإعلان النتيجة النهائية للمسابقة، وأسماء الفائزين، وكذلك تكريم المحكمين .

ينظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المؤتمر العمالي لاتحادات العمال لدول حوض النيل وذلك بمدينة شرم الشيخ يومي الأربعاء والخميس القادمين.

وسيبحث المؤتمر أوجه التعاون والتنسيق بين الاتحادات العمالية بالدولة الحادي عشر ، ووضع إستراتيجية عمالية مشتركة لمواجهة الإرهاب ودعم الجهود التنموية التي تقودها مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لخدمة قضايا الدول الأعضاء والشعوب الأفريقية كافة وفقا للمعايير والاتفاقيات التي تحمي حقوق هذه الدول من الموارد الطبيعية وذلك للاستثمار الأمثل لهذه الموارد لخدمة التنمية.

جامعات

ينظم قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، غدا، المؤتمر الطبي المتكامل للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية، بمركز التدريب وتطوير التعليم، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب ، ومن المقرر، أن يناقش المؤتمر، نحو 73 بحثا، وبمشاركة 20 كلية طب من جميع أنحاء الجمهورية .

تطلق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، غدا، المؤتمر الدولي الثاني لمشروع الشبكة الأورومتوسطية للدراسات الاقتصادية، وهو مشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وتبدأ فعاليات المؤتمر، بالافتتاح في الساعة التاسعة صباحًا بفندق “شتيجين برجر” بميدان التحرير، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، وبمشاركة 77 باحثًا من مصر وتونس والأردن والمغرب وأسبانيا وألمانيا وفرنسا، ومجموعة من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، و المؤتمر سيتناول قضية النمو الاحتوائي للقضاء على الفقر وعدم المساواة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة مصر وتونس والأردن والمغرب ، و سيتم عرض الأبحاث الخاصة بمشروع الشبكة الأورومتوسطية للدراسات الاقتصادية، ومناقشة 20 بحثًا في مجالات اقتصادية مختلفة في 8 جلسات على مدار يومين .

يقام غدًا بجامعة المنيا تحت رعاية الدكتور جمال الين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، ندوة علمية يحاضرها المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بمركز تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعي ، ويتناول المحاضر خلال الندوة الجوانب القانونية والحقوق والواجبات للموظف بالدولة في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية .



أخرى

يختتم غدا الأربعاء وفد سلطة الطيران المدنى الأمريكىtsa جولاته التفتيشية على مطار القاهرة لمتابعة رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك وذلك فى اطار الجولات التفتيشية الاعتيادية، التى تقوم بها الدول على المطارات المختلفة لمتابعة الإجراءات المتبعة لتأمين الركاب والبضائع.

و تفقد الوفد عدد من الرحلات المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية على مدار ثلاثة أيام بدأها الأحد الماضى، وتابع الإجراءات المتبعة حتى وصول الركاب الى متن الطائرة وآليات الكشف عن الركاب وأوراقهم الخاصة بالسفر

